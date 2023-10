Administratorul Filelist transmite un nou mesaj, după ce a anunțat închiderea site-ului: Să lăsăm teoriile conspirației la o parte

„Câteva lămuriri cred că sunt necesare...

1. O bună parte dintre voi ați sugerat să introducem o subscripție de câțiva euro ca și cum asta ar rezolva ceva...

Nu a fost niciodată vorba despre bani. TOT staff-ul face si a făcut muncă voluntară. Nimeni nu câstigă bani, a fost si este un hobby pentru toată lumea. Ăsta e scopul unui site ca FileList, să fie gratis, lumea donează cât și când vrea. Comunitatea a ținut site-ul în viață în tot acest timp. De aia nu ați văzut reclame, nu ați fost bombardați cu mesaje despre donații, etc. Donațiile acopereau necesarul si a fost totul OK in tot acest timp.



2. Haideți sa lăsăm teoriile conspirației la o parte. Nu totul este o conspirație...

De prin 2020 am tot încercat să las site-ul cuiva... Am încercat de 2 ori deja. Lucrurile astea durează, încrederea se câștigă greu, nu cunoști un om in 1-2 luni în așa fel încât să pot lăsa site-ul oricui se oferă acum.

Doar ideea că vine cineva care începe să gândească site-ul ăsta ca pe o afacere și să înceapă să facă bani cu el și e suficient. Nu vreau să iși bată joc nimeni de ceea ce a însemnat și înseamnă FileList.



3. Legat de alternative, pentru că lumea a tot întrebat. Dacă o să găsim vreo alternativa buna, promit că vă anunț aici. Nu vă faceți conturi pe toate bălăriile de site-uri. Nu peste tot este cum a fost pe FileList, nu fiți naivi. Aveți grijă unde vă inregistrați. Aveți răbdare că timp este... nu va grabiți.



4. Legat de baza de date... se va șterge la final de tot, complet. Toți userii beneficiază de securitate și de anonimitate. Deci pentru toți cei care cer baza de date, este mai mult decât evident ca nu o vom da niciodată la nimeni”, a scris administratorul Filelist, într-un mesaj, către utilizatori.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News