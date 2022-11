Adina Vălean susține că aderarea României la Schengen este foarte bună - Nu am văzut niciodată termeni atât de elogioşi. Foto: Facebook Adina Vălean

"Veşti bune de la Bruxelles. Am adoptat în Colegiul Comisarilor, astăzi, o comunicare pentru Consiliu şi Parlamentul European în care se prezintă un raport de evaluare privind Spaţiul Schengen. Ce ne interesează în principal este evaluarea privind România, Bulgaria şi Croaţia, ca ţări care intenţionează să adere la Schengen. Evaluarea este foarte bună, nu am văzut niciodată termeni atât de elogioşi privind stadiul de pregătire - în ce priveşte România se vorbeşte despre infrastructură "operă de artă", de dedicarea şi înaltul profesionalism al lucrătorilor din frontierele noastre, se vorbeşte despre contribuţia extraordinară pe care România a avut-o - tocmai pentru că are planuri bine puse la punct pentru situaţii excepţionale - în ceea ce înseamnă coridoarele solidarităţii în faţa crizei din Ucraina", a declarat Adina Vălean, într-o intervenţie la Digi 24.



Comisia Europeană cere Consiliului să ia deciziile necesare, fără nicio întârziere, pentru a permite aderarea deplină a Bulgariei, României şi Croaţiei la Spaţiul Schengen.



Într-o comunicare adoptată miercuri, Comisia salută reuşitele celor trei state membre ale UE în aplicarea regulilor Schengen. "Bulgaria, România şi Croaţia sunt pregătite să adere (la spaţiul Schengen - n.r.). Iar UE este pregătită să le primească", a declarat comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, într-o conferinţă de presă la Bruxelles.

Comisia Europeană: România, Bulgaria, Croaţia, pregătite pentru Schengen! Ylva Johansson: E momentul să spunem ”bine aţi venit”

Bulgaria, România şi Croaţia sunt pregătite să se alăture spaţiului Schengen. Aderarea lor este crucială pentru o încredere reciprocă continuă şi consolidată în spaţiul Schengen, se precizează într-un document al Comisiei Europene.

Comisia Europeană cere Consiliului să ia deciziile necesare, fără nicio întârziere, pentru a permite aderarea deplină a Bulgariei, României şi Croaţiei la Spaţiul Schengen. Într-o comunicare adoptată miercuri, Comisia salută reuşitele celor trei state membre ale UE în aplicarea regulilor Schengen.

„Bulgaria, România şi Croaţia sunt pregătite să adere (la spaţiul Schengen - n.r.). Iar UE este pregătită să le primească”, a declarat miercuri comisarul european pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, într-o conferinţă de presă la Bruxelles. „Este momentul să spunem: Bine aţi venit!” Cele trei ţări merită să devină pe deplin membre (...) Aşteptarea a fost prea mare”, a mai spus ea.

Comisia face un bilanț al realizărilor solide ale celor trei state membre în ceea ce privește aplicarea normelor Schengen, se precizează într-un comunicat al Comisiei Europene.

„De ani de zile, aceste state membre au contribuit în mod semnificativ la buna funcționare a spațiului Schengen, inclusiv în perioada pandemiei și, mai recent, atunci când s-au confruntat cu consecințele fără precedent ale războiului din Ucraina. Deși cele trei țări sunt deja parțial obligate să respecte normele Schengen, controalele la frontierele interne cu aceste state membre nu au fost ridicate și, prin urmare, acestea nu se bucură de toate beneficiile care decurg din apartenența la spațiul Schengen fără controale la frontierele interne. A deveni parte integrantă a spațiului Schengen este o cerință pentru aceste state membre și, prin urmare, ar trebui să li se permită să facă acest lucru, având în vedere că îndeplinesc condițiile”, se precizează în comunicat.

„România dispune de o gestionare a frontierelor de înaltă calitate și solidă, inclusiv supravegherea frontierelor și controale sistematice la frontieră, precum și de cooperare polițienească internațională. Lupta împotriva migrației ilegale și a traficului de ființe umane sunt două priorități în care România este activă. Sistemul de informații Schengen este bine pus la punct. În ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale, România dispune de structuri eficiente pentru a garanta accesul la protecție internațională cu respectarea principiului nereturnării. Citește mai multe AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News