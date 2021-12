Adina Buzatu: Ce purtăm în seara de REVELION și care sunt tendințele în modă pentru anul 2022

Adina Buzatu a vorbit pentru Interviurile SPECTACOLA și DCNews despre culoarea anului 2022 și despre tendințele din modă de care ar trebui să ținem cont.



SPECTACOLA: În anul 2022 se poartă nuanța albastru brebenoc sau saschiu. Aceasta a fost aleasă de compania Pantone drept culoarea anului viitor și este botezată Very Peri. Cu ce culori o putem combina? Pe cine avantajează această culoare și cine ar trebui să evite să o folosească?

Adina Buzatu: Very Peri, aleasă de Institutul Pantone drept culoarea anului 2022, este o nuanță dinamică de albastru cu un subton de roșu violet, care inspiră energie, entuziasm, creativitate și vine din familia de nuanțe violet. Prin urmare, aceasta poate fi asortată cu tonuri neutre, culori calde și nonculori. Cei cărora nu le plac experimentele cromatice, o pot purta cu alb, negru sau gri deschis. Contrastul cu negru îți oferă un strop de îndrăzneală și te menține, în același timp, în zona sigură. Pentru și mai multă culoare în ținută, poți miza pe asortarea ton pe ton, cu alte nuanțe de violet, mov și indigo sau pe un contrast suav cu tonuri pastel precum galben pai, ivoar, lila.

Această culoare avantajează persoanele cu tenul alb și cu siluetă suplă. Evită să o porți dacă ai ceva kilograme în plus pentru că amplifică volumul.

SPECTACOLA: Care sunt tendințele în modă pentru anul 2022 și ce sfaturi le poți oferi doamnelor și domnișoarelor?

Adina Buzatu: Anul viitor se poartă în continuare sacourile. Stilul este accentuat prin micro-blazere, sacouri cu croieli lejere și cămăși supradimensionate. Salopeta mulata pe corp sau așa-numitul Catsuit este o surpriză mult așteptată pentru doamnele care vor să aibă un look sexy. La fel și revenirea fustelor mini. Top-urile sutien sau bustiera infuzează ținutele de petrecere cu un aer modern. Pantalonii cu talia joasă sunt și ei un mare hit anul viitor, însă se reîntorc acum în croieli largi.

SPECTACOLA: Ce sfaturi ai pentru domni în materie de modă pentru anul care urmează?

Adina Buzatu: Tendințele de anul viitor merg pe foarte multă culoare, iar sloganul less is more care a dominat ultimii ani este înlocuit acum de principiul more is more. Pentru domni...

