Adevărul despre puiul galben. Mihai Ponea (ANSVSA) demontează controversa lansată de Horia Constantinescu (ANPC)

Dr. Mihai Ponea, secretarul general al Autorității Naționale Sanitare Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A.), a intervenit, miercuri seară, la Antena 3 CNN, unde a vorbit despre puii vopsiți galben.

„Eu nu am întâlnit - și sunt specialist în domeniul siguranței alimentelor de 20 de ani, sunt doctor veterinar - niciodată un pui vopsit sau o tehnologie care poate înșela prin vopsirea puiului. Eu nu am întâlnit așa ceva.“, a spus Mihai Ponea.

„Dumneavoastră insinuați că minte domnul Horia Constantinescu?“, a întrebat Mihai Gâdea.

„Nu, dar aș vrea să ne arate și nouă cum arată un pui vopsit, că eu nu am întâlnit niciodată. Puiul galben, care se crește în fermele intensive astăzi este alimentat într-adevăr cu 70% grăunțe, poate fi caroten. Pot fi mai multe lucruri, inclusiv o linie genetică ce poate cauza piele galbenă a puiului, pentru că așa au vrut consumatorii. Exact cum vor cozonacul galben. Totul se face legal.

Nu am întâlnit și nu am văzut la acest caz care este frauda sau ilegalitatea puilor care sunt cu creștere lentă. Mai mult, s-au luat penele de pe pui astăzi să se arate într-adevăr că este galben printr-o selecție genetică și prin alimentație“, a spus dr. Mihai Ponea.

Anterior, în cursul zilei de miercuri, Horia Constantinescu, președintele ANPC, a declarat că situația puiului vopsit este destul de extinsă și că vorbim despre o vopsire chiar prin hrănire.

„Din păcate, destul de extinsă este situația. Am stat de vorbă și cu alți operatori economici de la nivelul industriei, ce ne-au semnalat că această situație trenează de foarte mult timp. Nu sunt medic veterinar, dar am investigat și am văzut că aceștia sunt hrăniți cu anumite furaje, ce dau culoarea“, a precizat Horia Constantinescu.

