Adevărul despre Dana Budeanu și Mircea Badea. ”Vreau s-o distrug”

Dana Budeanu a distribuit, pe Instagram, o postare făcută de Ministerul Sănătății care spunea că vaccinarea la domiciliu și în ambulatoriile de specialitatea a fost aprobată. ”S A DAT DRUMU LA PIX! DECI CALMA TOATA LUMEA, OK? CALM!”, a scris Dana Budeanu în dreptul postării făcute de Ministerul Sănătății.

Apoi, Mircea Badea a distribuit ce a scris Dana Budeanu, alături de mesajul: ”Doamna Budeanu n-ar putea sa-si urmeze propriile apeluri la calm? Pare foarte anxioasa”.

Au urmat o mulțime din comentarii din partea internauților care îl întrebau cum de poate să o atace pe Dana Budeanu, ei fiind, în opinia unora, în aceeași tabără.

În cadrul emisiunii ”În gura presei”, Mircea Badea a lămurit relația sa cu Dana Budeanu: în sensul că nu au nicio legătură, nicio conexiune, nicio părere comună, nu duc aceeași luptă. Realizatorul TV a spus că a profitat de ocazie să mai șteargă din internauții care aveau comentarii deplasate.

”Mi s-a reproșat că am atacat-o pe Dana Budeanu, ceea ce este fals. Eu nu o atac, nu am nimic cu această doamnă, doar că am văzut percepția că suntem în aceeași tabără și vreau să distrug ideea. Sigur nu sunt în aceeași barcă sau pe aceeași baricadă cu Dana Budeanu. Nu am fost în același areal de răspândire, nu am avut aceleași preocupări, nu am nicio legătură cu dumneai. Nu vâslim în aceeași direcție, eu sunt pe persoană fizică. Nu am o luptă comună cu Dana Budeanu. Nu spun acest lucru ca o chestiune negativă, doar că nu avem nicio legătură. Nu avem aceeași agendă, nu avem aceleași preocupări și, de multe ori, nu avem aceleași puncte de vedere”, a zis Mircea Badea.

”Eu nu văd, în arealul meu, disperare. De aceea, nu înțeleg apelurile la calm. Dar cine nu este calm? Cine este isteric și panicat? Nu văd așa multă anxietate”, a mai spus realizatorul TV.

”A fost jihad la mine pe Facebook după ce am postat despre Dana Budeanu. Au fost tone de reproșuri din partea celor care mi-au scris. Am mai șters din ei cu ocazia asta. Eu nu am același adevăr ca al Danei Budeanu. Dânsa e în tabăra cu ideea că vaccinul este horror, non stop. Eu nu zic nici așa, nici așa. Sunt pe persoană fizică”, a subliniat Mircea Badea.

Ministerul Sănătății: Vaccinarea la domiciliu și în ambulatoriile de specialitate, aprobată

La solicitarea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat ordonanța care reglementează vaccinarea împotriva COVID-19 de către medicii de familie la domiciliul persoanei, precum și activitatea de vaccinare în ambulatoriile de specialitate.

Potrivit actului normativ, pentru activitatea de administrare a vaccinului împotriva COVID-19 de către medicii de familie la domiciliul persoanei, validată ca serviciu de vaccinare în Registrul electronic naţional de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, tariful este de 60 de lei/inoculare.

Pentru administrarea vaccinului de către medicii de specialitate în cadrul ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, inclusiv ambulatoriul integrat al spitalelor, validată ca serviciu de vaccinare în Registrul electronic naţional de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, tariful este de 40 de lei/inoculare.

Tarifele includ şi consultaţia medicală, precum şi raportarea şi monitorizarea reacţiilor adverse postvaccinale

„Am creat cadrul legal pentru ca un număr semnificativ de persoane să poată fi imunizate de către medicul de familie la domiciliu. Este o măsură ce are drept scop stimularea vaccinării și protecția cu precădere a persoanelor vârstnice, nedeplasabile sau mai greu deplasabile. Pentru vaccinarea la domiciliu, am crescut tariful cu 50%, la 60 de lei/inoculare, de la 40 de lei/inoculare cât este la cabinet, diferență menită să acopere cheltuielile de deplasare. De asemenea, pentru pacienţii cu boli cronice poate începe vaccinarea în ambulatoriile de specialitate, tocmai pentru a proteja mai bine acele persoane care au şi cel mai mare risc de a se îmbolnăvi şi a dezvolta complicaţii în caz de infecţie cu SARS-CoV-2”, a declarat ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă.

Cele două măsuri sunt prevăzute a fi în vigoare până la data de 31 martie 2022, termen până la care a fost prelungită și activitatea de administrare a vaccinului de către medicii de familie în cabinetele proprii pentru persoanele înscrise pe lista proprie, pentru cele care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii.