Mircea Badea - Raed Arafat, replici. 'Nu aș vrea să se mai supere domnul Arafat pe mine. L-am enervat dățile trecute'

Dialog pe tema vaccinului Covid-19 între Mircea Badea și Raed Arafat, miercuri seară, la emisiunea 'Sinteza Zilei' de la Antena3, moderată de Mihai Gâdea.

'Eu de obicei am răspunsuri, dar am și întrebări în cazul în care... Nu aș vrea să se mai supere domnul Arafat pe mine. L-am enervat dățile trecute. Nu-mi propun asta, dar îmi iese, nu știu cum fac.', a spus Mircea Badea înainte de a-i adresa întrebările șefului DSU.

Dialogul dintre Mircea Badea și Raed Arafat

Mircea Badea: Dumneavoastră sunteți vaccinat și vă duceți la restaurant. Acolo, mâncați. Dumneavoastră puteți să luați virusul și să-l transmiteți?

Raed Arafat: Mai puțin decât unul care este nevaccinat.

Mircea Badea: Dar mai mult decât unul care nu are virusul.

Raed Arafat: Asta normal. Dar totuși, mult mai puțin decât unul nevaccinat, din punct de vedere științific, dovedit.

Mircea Badea: Asta înțeleg. Unul vaccinat ia virusul mai greu decât unul nevaccinat și probabil îl dă mai greu. Dar un vaccinat care are niște simptome ușoare, să zicem, și se testează, trebuie să stea în carantină, chiar dacă e vaccinat. Pentru că poate să transmită virusul.

Raed Arafat: Asta fără discuție.

Mircea Badea: Dar un vaccinat care are simptome ușoare, dar nu le ia în seamă și se duce la restaurant, transmite virusul?

Raed Arafat: Dacă este Covid pozitiv, poate să transmită virusul.

Mircea Badea: Cumva, în măsurile astea se echivalează vaccinul cu testul.

Raed Arafat: La acest moment, trebuie să vorbim de asumare a anumitor riscuri. Riscurile trebuie măsurate, nu putem să avem risc 0 100%. Dar putem să reducem riscul. Reducerea riscului: la persoana vaccinată, șansa să aibă boala este mult mai mică. Persoana nevaccinată, care are un risc mai mare să aibă boala, să fie testată.

La acest moment, nicio țară nu aplică regula că vaccinații să fie testați de rutină. Majoritatea țărilor, dacă nu toate chiar, aplică regula ca nevaccinații să fie testați.

Mircea Badea: Eu tot așa am înțeles de la autoritățile medicale de pe planetă, dar și din România, că vaccinul, pe un cetățean, cetățeanul Gheorghe, îl ferește de Terapie Intensivă și de moarte.

Raed Arafat: Și chiar de internare.

Mircea Badea: Deci nu-l ferește de infectare.

Raed Arafat: Mult mai puțin este șansa să se infecteze.

Mircea Badea: Dar unul care e testat, e clar că n-are, dacă e testat.

Raed Arafat: Dacă l-am testat astăzi, nu înseamnă că mâine sau poimâine nu e pozitiv. Pozitivarea unui testat poate să se întâmple chiar și la o zi după test. Din nou, este vorba despre riscuri asumate.

Mircea Badea: Pe mine mă interesa paradigma restaurantului. Care parte dintre cetățeni, dintre cele trei categorii, vaccinat, trecut prin boală, testat, este cea mai puțin periculoasă din punct de vedere al eventualității transmiterii virusului.

Raed Arafat: Aici, eu aș pune altfel problema. În restaurant, care e posibilitatea să reduc cât mai mult transmiterea și răspândirea. Fie prin faptul că am vaccinați care au șansa foarte mică se se infecteze, fie testați - care nu sunt vaccinați, dar la care pot să știu, măcar pe o durată de timp, ca șansa să fie pozitivi este mică, fie că sunt trecuți prin boală. Atunci, în spațiul închis al restaurantului, șansa de transmitere între ei devine mică. Eu reduc riscul, dar nu-l reduc la 100%.

Mircea Badea: Ideea era că am văzut că se pune foarte mult accent pe vaccin, în anumite paradigme în care, mă rog, intuitiv, vaccinul era cel mai puțin relevant având în vedere că o persoană vaccinată, chiar mai greu, poate lua și da mai departe virusul.

Dacă vorbim despre riscuri, eu vă întreb așa. De exemplu, Gheorghe s-a vaccinat cu unul dintre cele patru vaccinuri. Au trecut zilele respective, Gheorghe e OK din punct de vedere medical, pe partea de Covid. De ce trebuie să-l mai intereseze pe Gheorghe dacă Ion e și el vaccinat? Înțeleg că Gheorghe, vaccinat, poate face cel mult o gripă ușoară.

Raed Arafat: În societate, dacă am face așa, noi în stradă e posibil să auzim că toți sunt Gheorghe vaccinatul, dar de fapt nu e nimeni vaccinat. Faptul că sunt mecanisme de a verifica, de a ști că persoana respectivă este vaccinată, testată, trecută prin boală... De exemplu, în transportul în comun, e cineva care nu poartă mască, dar zice că e vaccinat. Cine știe?! Sunt măsuri...

Mircea Badea: Am înțeles asta. Sigur, la nivel de transport de comun, nu știi...

Raed Arafat: Încercăm să nu fie o problemă de discriminare, dar în același timp, încercăm să reducem riscul. Toată treaba cu pandemia asta, ca să putem să rămânem cât mai aproape de o viață normală, este să reducem riscul de răspândire.

În spațiile închise, se aplică niște reguli. În autobuz, n-o să stăm să spunem: intră cutare, cutare, cutare. Se poartă masca. În acest autobuz, tu trebuie să rămâi cu masca pentru că scade riscul.

Mircea Badea: Întrebarea mea era strict pe persoană fizică. Să zicem că Gheorghe s-a vaccinat. Îl mai interesează pe Gheorghe cine-i vaccinat, cine nu-i vaccinat?

Raed Arafat: Pe Gheorghe poate nu-l mai interesează pentru că e fericit, e vaccinat, e protejat. Dar în final, Gheorghe nu stă într-o sticlă, separat de ceilalți, interacționează cu ceilalți. Așa că Gheorghe respectă restul regulilor care sunt.

Mircea Badea: Am văzut că în Israel, unde e rata de vaccinare cea mai mare, când ajungi în țară, chiar dacă zici că ești vaccinat, zic *Treci la testare*. Ei au fost cei mai pro-vaccin.

Raed Arafat: Ei au rămas pro-vaccin, fac și a treia doză. Ei testează pentru că numărul vaccinaților este foarte mare, dar au probleme la nivel de infecții la copii, probleme pe care ei consideră că pot să le limiteze testând vaccinații veniți din alte țări. Nu știu dacă în interior mai testează și ei vaccinații și pe toți care vin. Sunt măsuri suplimentare făcute la intrare în Israel. E o țară care poate să-și ia altfel de măsuri și întotdeauna le-a luat. Poate să-și controleze mișcarea și intrarea mult mai ușor decât orice altă țară. Are anumite zone de acces, de acolo controlează totul.

Dacă o să începem în România să punem aceste reguli pe toate granițele noastre, terestre, aviatice, absolut tot... e foarte greu de control. Mergem pe cea a stabilit Uniunea Europeană. E o decizie stabilită de toate țările. Certificatul digital înseamnă vaccinat, testat sau trecut prin boală. Nu e o decizie perfectă... nicio decizie nu e o soluție perfectă, dar toate deciziile au o menire: să reducă riscul. Deciziile pot să sufere schimbări oricând, pe baza informațiilor noi care apar.

(...)

Mircea Badea: Am văzut că Israel vrea a treia doză. Am văzut că SUA, chiar prin exemplul președintelui, vrea a treia doză. Dar am văzut și un domn de la OMS care a spus că să mai vedem dacă e cazul sau nu, mai analizăm.

Raed Arafat: Foarte corect. Vă explic de ce. Israelul și SUA au făcut analiza pe a treia doză din punctul lor de vedere. OMS, care are un rol mult mai general, recomandă într-adevăr să nu se administreze a treia doză ca să nu se consume vaccinul, să fie posibilitatea să se distribuie cât mai mult și la țările care nu au avut deloc vaccin.

Mircea Badea: Deci nu era o recomandare medicală, ci una de logistică.

Raed Arafat: Mai degrabă de logistică, decât medicală. OMS-ul a avut acest punct de vedere deschis și este de înțeles. Țările care au spus că se administrează a treia doză se bazează pe studii. Fauci spunea cam la 8 luni de la a doua doză. Alții vorbesc de 6 luni de la a doua doză.

Mircea Badea: Fauci, întrebat zilele trecute despre mască, ce mască să folosim, a zis *Domle', puneți orice, și o bucată de pânză, să fie ceva.* Doar că am văzut că bucata de pânză e ca și cum n-ai avea nimic, spun niște studii. Deci, domnul Fauci și în funcție de moment mai are niște subiectivism să spunem.

Raed Arafat: Abordarea generală în State a fost că și masca de pânză e OK, dar de ce nu luăm și alte țări... Germania, în unele zone publice, la un moment dat, a cerut să ai FFP2. Rămâne masca cu trei pliuri o mască mai sigură, dar în lipsa ei, acoperirea nasului gurii cu altceva tot este o soluție care limitează răspândirea virusului.