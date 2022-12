Adela Popescu, condiție pentru PRO TV: A fost prima întrebare pe care am adresat-o

"Prima întrebare pe care am adresat-o a fost “Pot să merg acolo cu familia?”. Mi s-a spus “Da”. Am zis “Ok. Atunci merg”. Eram foarte liniștită și că știam de Cabral, de care mă leagă o prietenie foarte lungă și foarte frumoasă, proiectul îl știam din sezonul trecut și mi s-a părut o super provocare. Mai ales că visul meu, cei apropiați știu, era să petrec o lună, două undeva într-o țară caldă cu familia. Și visul mi s-a îndeplinit", a spus Adela Popescu pentru ciao.ro.

"Am văzut ce înseamnă fericirea"

"Copiii au fost absolut în extaz. Eu nu sunt o persoană care romanțează viața de familie, sunt foarte sinceră în ceea ce privește greutățile, însă acolo au fost niște momente în care eu am văzut ce înseamnă fericirea. Prima zi în care am ajuns pe plajă, dimineața, eram pur și simplu în extaz… și noi locuiam într-un resort în care erau întinderi foarte mari de iarbă… alergau… era efectiv ca în cea mai frumoasă poveste", a mai spus vedeta tv.

"Nu știu cum să încep, că mi se pare că a trecut un sfert de an... De fapt, nu mi se pare, chiar a trecut. Două luni jumătate am stat și cu tot cu pregătirea, atât a durat. E ceva ce nu o să mai fac probabil niciodată. (...) M-am dus foarte speriată. Prima săptămână a fost oribilă. (...) Bonei noastre nu îi ieșea viza. Primele două zile au fost un coșmar, Radu trebuia să fie plecat dimineața... Până la urmă, am zis că trebuie să găsim pe oricine și am găsit o doamnă care a stat o săptămână. Între timp, a ieșit și viza bonei, ce o apreciam înainte, dar ce o apreciez acum”, a spus Adela Popescu în cadrul emisiunii "Vorbește lumea” de la Pro TV.

Despre viața ei, acum, Adela Popescu a spus că momentan este mamă cu normă întreagă: "Știți mamele care stau mult acasă, ceea ce sunt eu acum? Asta fac eu acum..."

Andra a cântat alături de fiica ei, Eva Măruță. Cele două au strălucit pe scenă

Andra a deschis sezonul sărbătorilor de iarnă printr-un impresionant concert. Seara trecută, Andra a susținut un spectacol la Opera Națională din București. Pe scenă s-a aflat și fiica sa, Eva, alături de care a cântat un colind de Crăciun.

Momentul a fost unul emoționant, iar amândouă au avut o apariție de senzație. În timp ce Andra a purtat o rochie roșie, lungă, iar pentru păr a optat pentru o coafură lejeră, cu bucle, Eva Măruță a avut o ținută asemănătoare mamei sale. Cele două au strălucit pe scenă.

„O seară magică aseară, la Opera Română. Odată cu primul concert a debutat și turneul național Vis de Iarnă! Sunt copleșită de mesajele voastre frumoase și de căldura cu care invitații mei speciali au acceptat invitația mea. Vă iubesc”, a fost mesajul postat de Andra pe pagina de Instagram. Citește mai departe>>

