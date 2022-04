Adela Popescu A RĂBUFNIT. I-a pus la punct pe cei care îi critică stilul vestimentar: Feminitatea e mai mult decât o fustă scurtă!

Adela Popescu îmbină cu succes viața de mămică cu cea de moderator şi vedetă tv. Este una dintre cele mai urmărite vedete de la noi. În online, aceasta preferă să abordeze diferite subiecte pentru a împăca toate categoriile de persoane. Deși este preponderent urmăriă de mămici, Adela Popescu se poate lăuda și cu adolescente care se inspiră din felul ei de a fi. Aşa se face că în ultima postare pe Facebook a spus lucrurilor pe nume şi le-a transmis un mesaj ceva mai acid celor care îi critică în mod constant stilul vestimentar.

"Poate lumea nu e de acord, dar nici n-o întreb. Nu trăiesc pentru alţii"

"Ce te îmbraci aşa larg şi deşălat? Mulează-te şi tu puţin! Fii şi tu mai sexy, mai atrăgătoare! Pune şi tu o rochiţă! Fii mai feminină! Te ascunzi pentru că ai câteva kilograme în plus! Ai slăbit şi nu-ţi stă bine! Eşti frumoasă, dar… Sunt vorbe care mă bombardează zilnic, prejudecăţi cu care am trăit mereu! Dar sunt şi vorbe care pot răni profund, dacă nu eşti sigur(ă) pe tine. Şi nu ştiu cum să mă “apăr”, dar felul în care eu mă îmbrac are legătură doar cu viziunea mea despre fashion, despre mine, despre bucuria şi libertatea mea. Văd feminitatea ca pe ceva mai mult decât o fustă scurtă, o talie cambrată şi un toc ce intră în iarbă când fugi după băieţi (fiecare după ai ei, da?). De fapt, nu cred că trebuie să mă justific. Şi poate lumea nu e de acord, dar nici n-o întreb. N-ai cum să-i împaci pe toţi, iar să încerci înseamnă să trăieşti pentru alţii, aşa că #stopprejudecăţilor. Eu mă simt bine cu mine, iar hainele pe care le aleg sunt expresia veseliei mele, despre care tot lumea spune că este contagioasă" a explicat Adela pe contul ei.

Nu urmează trendurile

Recent, prezentatoarea a mers la un eveniment în care au fost premiate femeile excepționale din România. Alături de Adela au fost mai multe vedete cunoscute, care de care mai elegante şi mai "puse la punct". Spre deosebire de ele, Adela Popescu a decis să opteze pentru o ținută comodă, compusă dintr-un tricou și o pereche de blugi. În afară de cei care au apreciat-o pentru distincția primită, au existat și voci care au criticat-o pentru hainele alese. De data asta, vedeta nu a mai tolerat replicile nefondate și le-a dat tuturor un răspuns destul de dur. "Trăim într-o perioadă în care suntem liberi, putem să ne inspirăm", a spus Adela Popescu pe Instagram.

