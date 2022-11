Acum ori niciodată. Rareș Bogdan, despre aderarea României la Schengen: Risc spunând asta, dar nimeni nu ne mai poate opri

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan și liderul eurodeputaților români din grupul european PPE și-a manifestat convingerea că România poate intra în Schengen pe data de 8 decembrie.

El a spus că niciodată țara noastră nu a fost atât de aproape precum e azi de Schengen.

„Nu trebuie să intrăm în disperare. Vă dau câteva elemente, lucrurile stau destul de bine în acest moment. Nu vreau să vin cu certitudini pentru că nu le am, nu le are nimeni, în schimb pot să spun că suntem cel mai aproape de Schengen din toate încercările noastre timp de 11 ani. Eu cred că pe data de 9 decembrie, risc spunând acest lucru, cred că nimeni nu poate să oprească România în tentativa de a intra în spațiul Schengen”, a precizat Rareș Bogdan, în cadrul emisiunii Be EU de la Antena 3 CNN.

România îndeplinește toate condițiile tehnice pentru aderarea la Schengen. Motoarele sunt turate la maximum la MAI, MAE și Ministerul Justiției

Liderul liberal spune că din punct de vedere tehnic nu există niciun dubiu: România îndeplinește toate criteriile.

„Din punct de vedere tehnic, pe concluziile delegației celor 22 de specialiști din 12 țări, respectiv din Frontex și Comisia Europeană, lucrurile sunt extrem de clare: România e pregătită din punct de vedere tehnic. Vizita lor în șapte puncte de frontieră, două centre de imigranți și centrul de cooperare polițienească, a arătat clar că nu există nicio motivație pentru ca România, atât din punct de vedere fluvial, maritim, aeroportuar, terestru sau feroviar, să fie blocată în accesul spre Schengen”, a conchis acesta.

Rareș Bogdan a amintit că discuții intense au loc în fiecare zi cu statele sceptice, iar la nivelul MAI, MAE și Ministerul Justiției motoarele sunt turate la maximum.

Liderul liberal a amintit că în ceea ce privește poziția Suediei, nu guvernul se opune, ci opoziția care a pierdut recent alegerile și care are încă majoritate fragilă în Parlamentul suedez.

Totodată, Rareș Bogdan a conchis că aderarea României la Schengen e un proces de țară iar dacă aderarea va fi fructificată meritul nu aparține unui anume partid sau președinte, atrăgând atenția de riscul ca euroscepticismul să crească periculos de mult în cazul în care aderarea țării noastre va fi blocată.

