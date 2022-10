Activistele care au vandalizat tabloul lui van Gogh, puse sub acuzare

Potrivit unor imagini publicate pe internet de organizaţia ecologistă Just Stop Oil, care solicită oprirea imediată a oricărui nou proiect petrolier sau gazier, două tinere activiste au aruncat, vineri, conţinutul din două conserve cu supă de roşii peste celebrul tablou, pictat în 1888 şi a cărui valoare a fost estimată la peste 84 de milioane de dolari.



Pictat în localitatea Arles din sudul Franţei, în august 1888, tabloul lui Van Gogh prezintă 15 flori (floarea-soarelui) într-o vază galbenă, pe un fundal galben.



Conform reprezentanţilor galeriei de artă, rama tabloului a suferit "pagube minore", însă opera este intactă, întrucât este protejată printr-un geam de sticlă.



Cele două femei, în vârstă de 20 şi respectiv 21 de ani, au fost aduse în faţa instanţei la Westminster Magistrates' Court unde au fost puse sub acuzare pentru vandalism.

Una dintre cele mai valoroase lucrări ale lui Van Gogh, stropită cu supă de un grup format din activiști pentru mediu

Activişti ecologişti din mişcarea Just Stop Oil au stropit vineri cu supă de tomate una dintre capodoperele pictorului Vincent Van Gogh, "Sunflowers" ("Floarea soarelui"), expusă la National Gallery din Londra, avariind însă doar foarte puţin rama acestei opere de artă, potrivit reprezentanţilor muzeului londonez, informează AFP şi Reuters.

Potrivit unor imagini publicate pe internet de această mişcare ecologistă, care solicită oprirea imediată a oricărui nou proiect petrolier sau gazier, două tinere activiste au aruncat conţinutul din două conserve cu supă de roşii peste celebrul tablou, pictat în 1888 şi a cărui valoare a fost estimată la peste 84 de milioane de dolari.

Poliţia britanică s-a deplasat "rapid la faţa locului, la National Gallery, în această dimineaţă, după ce două activiste au aruncat o substanţă peste un tablou şi apoi s-au lipit cu o substanţă adezivă de un perete", a anunţat Scotland Yard într-un comunicat. Cele două tinere activiste au fost arestate şi acuzate de "vandalism" şi "încălcarea proprietăţii în formă agravată".



Reprezentanţii National Gallery din Londra au precizat într-un comunicat de presă că două persoane "şi-au lipit mâinile de peretele adiacent tabloului 'Sunflowers', de Van Gogh" şi "au aruncat cu o substanţă roşie - care pare să fie supă de tomate - peste tablou". Rama operei de artă a suferit "pagube minore", însă tabloul este intact, întrucât este protejat printr-un geam de sticlă, au adăugat reprezentanţii muzeului londonez.



"Criza provocată de creşterea costului vieţii provine din energiile fosile - viaţa cotidiană a devenit inabordabilă pentru milioane de familii care suferă de frig şi de foame - ele nu dispun nici măcar de mijloacele financiare pentru a-şi cumpăra o conservă de supă", a declarat una dintre autoarele actului de vandalism, activista ecologistă Phoebe Plummer, în vârstă de 21 de ani, citată în comunicatul publicat de mişcarea Just Stop Oil. "În acelaşi timp, există oameni care mor din cauza incendiilor şi a secetelor provocate de dereglările climatice. Nu putem să ne permitem noi proiecte petroliere şi gaziere, pentru că ele vor distruge totul", a adăugat ea.



"Ce este mai important, arta sau viaţa? Este arta mai importantă decât mâncarea? E mai importantă decât dreptatea? Sunteţi mai interesaţi de protejarea unui tablou decât de protejarea planetei noastre şi a oamenilor?", a declarat tânăra activistă în faţa capodoperei vandalizate.



Această nouă acţiune a mişcării Just Stop Oil, care a vizat în trecut şi alte opere de artă, s-a produs în cadrul unei luni de proteste climatice prin care activiştii de mediu au blocat de mai multe ori o serie de străzi şi de poduri.



"Sunflowers" este cel de-al doilea tablou de Van Gogh care a fost vandalizat de activişti ai mişcării Just Stop Oil, după ce alţi doi membri ai acesteia şi-au lipit mâinile cu o substanţă adezivă de pictura "Piersici înfloriţi", realizată în 1889 şi expusă la Courtauld Gallery din Londra, la sfârşitul lunii iunie.



De asemenea, "Sunflowers" este cel de-al doilea tablou de la National Gallery care a fost ales drept ţintă de mişcarea Just Stop Oil, după ce doi activişti ai săi au protestat lipindu-şi palmele cu o substanţă adezivă de geamul care protejează pictura "The Hay Wain", realizată de John Constable, pe 4 iulie.



Reprezentanţii aceleiaşi mişcări ecologiste au protestat într-o manieră similară şi atunci când au vizat un peisaj pictat de Horatio McCulloch, "My Heart's In The Highlands", expus la Kevingrove Art Gallery and Museum din Glasgow, precum şi o copie veche de 500 de ani a celebrei picturi "Cina cea de Taină", de Leonardo Da Vinci, expusă la Royal Academy din Londra, notează Agerpres.

