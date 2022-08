Acord în Italia, în vederea alegerilor anticipate. Partidele care s-au înțeles

Acest acord electoral cu Europa Verde şi stânga italiană (Sinistra italiana, SI) era "necesar", a justificat decizia secretarul PD, Enrico Letta, în cadrul unei conferinţe de presă alături de secretarul SI, Nicola Fratoianni şi co-purtătorul de cuvânt al Verzilor, Angelo Bonelli.



"Divergenţele nu trebuie să devină un obstacol în calea convergenţei", a subliniat, la rândul său, Nicola Fratoianni, considerând că "începe o nouă fază" pentru "a împiedica extrema dreaptă" să ajungă la putere.



Marţi, PD se aliase deja cu mica grupare centristă Azione a lui Carlo Calenda în vederea consolidării forţelor în confruntarea cu blocul conservator format din Forza Italia a lui Silvio Berlusconi, Liga lui Matteo Salvini şi suveraniştii Fratelli d'Italia ai Giorgiei Meloni.



Stânga este sub presiune după destrămarea, luna trecută, a coaliţiei de unitate naţională a premierului Mario Draghi, care a dat startul campaniei electorale pentru alegerile legislative dominate rapid de forţele de dreapta.



Fratelli d'Italia, formaţiune naţionalistă eurosceptică, conduce în sondaje de câteva săptămâni cu aproximativ 24%. Aliaţii săi, Forza Italia şi Liga Anti-imigraţie, sunt creditaţi cu 7%, respectiv 12% din intenţiile de vot.



PD oscilează în jurul procentului de 23%, ceea ce face esenţială crearea de alianţe pentru a rămâne cu şanse de câştig în cursa electorală.



Luigi Di Maio, şeful diplomaţiei italiene şi fost lider al Mişcării 5 Stele (M5S, populist), a creat un nou partid de centru-stânga, Impegno Civico (Angajare Civică) şi s-a arătat deschis unei alianţe cu alte partide de stânga sau de centru-stânga.



Alegerile din 25 septembrie au loc în contextul în care Italia, puternic îndatorată, se confruntă cu o inflaţie galopantă şi cu îngrijorări legate de aprovizionarea cu energie cauzate de războiul din Ucraina, relatează Agerpres.

Dreapta s-a reunit pentru a elimina neînțelegerile

Liderii partidelor aparţinând coaliţiei de dreapta, considerată favorită la alegerile legislative anticipate din 25 septembrie, s-au reunit la finalul lunii iulie pentru a se pune în ordine de luptă, în ciuda diviziunilor lor profunde, comentează AFP.



Fratelli d'Italia, partidul postfascist condus de Giorgia Meloni, se află în prezent în fruntea sondajelor cu 23% până la 25% din intenţiile de vot.



Dar pentru a forma guvernul, aceasta fostă vicepreşedinte a Camerei Deputaţilor are absolut nevoie de sprijinul celor doi aliaţi ai săi: Forza Italia, partidul conservator condus de neobosit fostul premier Silvio Berlusconi, şi Liga tribunului populist anti-migranţi Matteo Salvini.



Liga, la putere timp de un an după alegerile din 2018 în cadrul unei coaliţii populiste cu Mişcarea 5 Stele (M5S), este creditată cu 12% până la 14% din voturi, potrivit celor trei sondaje publicate miercuri de cotidianul Il Corriere della Sera.



Principalul obstacol în acest trio cu relaţii tumultuoase marcate de promisiuni nerespectate, dar constrâns să se înţeleagă: cine va deveni prim-ministru în cazul victoriei la alegerile provocate de căderea guvernului Mario Draghi care în prezent expediază afacerile curente?



Giorgia Meloni, al cărei partid naţionalist, anti-migranţi şi eurosceptic are rădăcini neofasciste, a declarat săptămâna aceasta că, "fără un acord asupra premierului, alianţa dreptei este inutilă", relatează Agerpres.

