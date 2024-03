Accident grav, cu 45 de morți, în Africa de Sud. Un copil de 8 ani e singurul supraviețuitor / foto

Autobuzul avea la bord în total 46 de persoane, inclusiv șoferul. Doar un copil de opt ani a supraviețuit accidentului și este tratat la spital, potrivit Sky News.

Într-un comunicat, Ministerul Transporturilor a declarat că șoferul a pierdut controlul, iar autobuzul a căzut pe o suprafață stâncoasă, la aproximativ 50 de metri sub un pod și a luat foc, lângă Mamatlakala, în provincia de nord-est Limpopo.

Autobuzul de pasageri transporta oameni din Botswana, care, se pare, călătoreau la Moria în Limpopo pentru a participa la o slujbă bisericească de Paștele Catolic.

Operațiunile de salvare au continuat până la orele târzii ale serii de joi. Unele cadavre au fost arse fără a fi recunoscute, iar altele au rămas prinse în moloz.

????#BREAKING: 45 people killed, 1 child hospitalized following bus accident in South Africa.



????#Limpopo | #SouthAfrica



At least 45 people were killed and a child was hospitalized in a bus accident in the Limpopo province of South Africa.



According to reports, the driver lost… pic.twitter.com/0NMohYrIQt