Abordarea suedezilor este corectă şi decentă, susţine Kelemen Hunor

Suedia în acest moment are o poziţie extrem de decentă cu privire la existenţa unui acord prealabil referitor la intrarea în Schengen, a declarat, miercuri, vicepremierul Kelemen Hunor, preşedinte al UDMR.



"Ei spun că trebuie făcut un efort pentru a avea o înţelegere prealabilă. (...) Abordarea suedezilor este o abordare foarte decentă şi foarte corectă, fiindcă nici suedezii nu vor încă un eşec după 3, 4, 5, 6 luni de zile, nici noi nu vrem un eşec. Nici bulgarii, nici Comisia nu poate şi nu acceptă un eşec, de aceea trebuie într-adevăr un acord. (...) Sunt alegeri undeva în iarna aceasta în Austria, după ce se termină aceste alegeri, lucrurile se vor schimba un pic, sper, abordările se vor schimba... eforturile ", a declarat Kelemen Hunor la TVR Info.



Potrivit acestuia, eforturile diplomatice trebuie depuse permanent, trebuie căutat dialogul şi trebuie căutată înţelegerea.

România şi Bulgaria fac eforturi diplomatice

"Acum ştim care e problema austriecilor, în noiembrie foarte brusc a apărut această problemă şi în două săptămâni nu puteai rezolva. Aici este o situaţie deja depăşită, dar acum ştim deja care sunt reticenţele bulgarilor, de ce au blocat şi pe partea olandeză la fel. Deci acolo în primul rând Bulgaria are o responsabilitate de a discuta cu Olanda. Eu sunt convins că ambele ţări, şi România şi Bulgaria, fac un efort diplomatic, şi dacă nu se vede în fiecare zi, fac un efort diplomatic consistent pentru a ajunge în 2023. Sub preşedinţia suedeză sau spaniolă, vom vedea. Dar în 2023 trebuie închis acest dosar dacă se poate", a transmis vicepremierul.



El a atras atenţia, în context, că trebuie făcut un "efort comun, nu doar din partea Guvernului, ci şi a preşedintelui, fiindcă are un atribut extrem de important".

Suedia nu va iniţia votul pnetru aderarea României

Reprezentantul permanent al Suediei pe lângă Uniunea Europeană, Lars Danielsson, a cărui ţară a preluat la 1 ianuarie preşedinţia semestrială a Consiliului UE, a afirmat că nu va iniţia un vot privind aderarea României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen dacă nu este convenit un acord cu ţările care se opun admiterii celor două state în zona de liberă circulaţie europeană, relatează novinite.com.



El a ţinut să precizeze că Suedia nu a fost niciodată împotriva primirii României şi a Bulgariei în Spaţiul Schengen, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News