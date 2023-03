A murit Nicolae Oniga, președintele Asociației Naționale a Hemofilicilor din România

S-a stins din viață Nicolae Oniga, președintele Asociației Naționale a Hemofilicilor din România și întemeietorul proiectului ,,Academia de Hemofilie”, primul program integrat din România venit în sprijinul copiilor cu hemofilie și a părinților acestora. S-a născut cu hemofilie, o boală rară și pe parcursul vieții a mai dobândit încă o maladie rară, un mielom multiplu.

S-a luptat cu boala până în ultima clipă

Hemofilia nu l-a înfrânt, dimpotrivă l-a întărit și a devenit un luptător acerb pentru drepturile pacienților cu această boală rară. Profesorul, cum îi spuneau unii pacienți, a atras atenția în nenumărate rânduri asupra problemelor cu care se confruntă copiii și adulții din România cu hemofilie, devenind de multe ori vocea acestor pacienți, ca președinte al Asociației Naționale a Hemofilicilor din România.

A militat pentru asigurarea tratamentului necesar bolnavilor de hemofilie, ale pacienților cu boala Von Willebrand şi ale celor cu alte deficienţe de coagulare cu produse medicale ce sunt utilizate pe plan internaţional, dar și pentru asigurarea de servicii de tratament ambulator în toate spitalele mari din ţară.

În 2016 s-a îmbolnăvit de mielom multiplu și așa cum a declarat anul trecut în cadrul dezbaterii online Fighting Cancer360, acest diagnostic l-a surprins, fiind vorba de un cancer în sânge. Avusese și hepatita C, pe care a tratat-o în 2011 și de care s-a vindecat, însă mielomul multiplu a fost o mare provocare pentru Nicolae Oniga. "Sunt un om de două ori rar, pentru că m-am născut cu hemofilie o boală rară, care în momentul de față poate fi ținută perfect sub control și care este o boală tratabilă, și din 2016 am primit acest diagnostic de mielom multiplu, tot o boală de sânge rară, dobândită. Acest diagnostic m-a descumpănit vreo 2-3 zile, deși sunt un om care am învățat să-mi păstrez sângele rece și să mă las mai puțin dus de emoții. Pentru nimeni nu este plăcut să primească un diagnostic de cancer. Dar am trecut peste aceste momente", a povestit cu inima deschisă Nicolae Oniga, speaker la eveniment.

Nicolae Oniga a absolvit Facultatea de Litere a Universității din București, a predat la Liceul Mihail Sadoveanu și a lucrat în ultimii ani la UCECOM, unde a fost consilier.

