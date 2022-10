A fost descoperit cel mai mare pește osos. Are aproape 3 tone (foto)

Peste 90% dintre pești au schelete osoase și astfel se încadrează în categoria peștilor osoși. Acest lucru îi diferențiază de rechini și unii pești care au schelete cartilaginoase. Dar niciun pește osos nu s-a apropiat vreodată de dimensiunea unui rechin-balenă, cea mai mare dintre speciile de rechini și cea mai mare specie cunoscută de pești. Aşa că dimensiunea peștelui soare găsit în Azore este impresionantă, scrie New York Times.

The heaviest bony fish in the world discovered floating in North Atlantic Ocean. Scientists from #AtlanticNaturalistAssociation in #Portugal identified as a southern or bump-head sunfish, “Mola alexandrini” 12 ft tall 11ft wide & weighing 2.7 tonnes . . ????need a lot of chips???? pic.twitter.com/OUUyarjf2r

„Este destul de rar să găsești pești mari în zilele noastre, din cauza pescuitului excesiv și a degradării habitatului”, a spus Kory Evans, ecologist la Universitatea Rice „Sunfish”, peștele soare sau mola comună, este unul dintre cei mai grei pești osoși din lume. Poate atinge și 2.000 kg greutate, dar cel de acum este chiar mai greu de atât.

A sunfish found near the Azores may be the biggest bony fish anyone has ever seen, stretching 10 feet in length and weighing over 6,000 pounds. Scientists say it’s a sign that the sea’s largest creatures can live if we let them. https://t.co/ajVfLWODnt pic.twitter.com/HchrIVfGdP