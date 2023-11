A fost creat „Frankenstein”, maimuța-himeră fosforescentă

O echipă de cercetători din China a făcut recent anunțul așteptat de mult timp privind nașterea unui macac cu coadă lungă. Aceștia au împărtășit imagini ale specimenului, al cărui organism este rezultatul unui embrion în care au fost injectate celule distincte genetic, notează Metro.co.uk.

În mitologia greacă himera era un monstru feminin descris ca având capacitatea de a sufla foc. Ce este cu adevărat remarcabil la acestă maimuță "experimentală" este că celulele stem modificate pentru a emite o strălucire verde au fost introduse într-un grup de embrioni de morulă - acei embrioni care se află la stadiul de patru până la cinci zile - atunci când se multiplică. Contribuția celulelor stem în diferite tipuri de țesuturi variază între 21% și 92%. Cercetătorii au încercat de mult timp să realizeze acest proces în cazul primatelor, având deja succes în crearea de himere între șobolani și șoareci.

În 2012, oamenii de știință au reușit să creeze, tehnic, trei maimuțe rhesus care erau considerate himere. Pentru embrionii creați anterior, s-au utilizat celule totipotente, capabile să se transforme în orice, inclusiv în placentă.

First live birth of a #chimeric monkey using embryonic stem cell lines.



Read more in @CellCellPress:https://t.co/hsV1juXWlo.#ChineseAcademyofSciences Qiang Sun, Zhen Liu, Miguel A. Esteban pic.twitter.com/QyZ1MMYzja November 9, 2023

Studiul, publicat în revista Cell a folosit celule pluripotente în stadii ulterioare, acestea având capacitatea de a se diferenția în toate tipurile de celule necesare pentru a forma un animal viu.

„Această cercetare nu numai că are implicații pentru înțelegerea pluripotenței naive la alte primate, inclusiv la oameni, dar are și implicații practice relevante pentru ingineria genetică și conservarea speciilor. În mod specific, această lucrare ne-ar putea ajuta să generăm modele de maimuță mai precise pentru studierea bolilor neurologice, precum și pentru alte studii de biomedicină”, a spus coordonatorul studiului, dr. Zhen Liu, de la Academia Chineză de Științe (CAS).

Inițial, echipa a creat nouă linii de celule stem din embrionii în stadiu incipient, le-a cultivat pentru a le permite o capacitate îmbunătățită de diferențiere. În această fază, a fost introdusă și o proteină verde fluorescentă, facilitând astfel echipa să observe cu ușurință ce tipuri de țesuturi au evoluat din celulele stem adăugate.

Așa arată maimuța cu ochii și degetele verzi.

