9 decembrie - Ziua Internaţională Anticorupţie

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare.



Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh ( - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh).



Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua internaţională anticorupţie

Corupţia este un fenomen social, politic şi economic complex care afectează toate ţările. Corupţia subminează instituţiile democratice, încetineşte dezvoltarea economică şi contribuie la instabilitatea guvernamentală. Alimentează conflictele şi inhibă procesele de pace prin subminarea statului de drept, agravarea sărăciei, facilitarea utilizării ilicite a resurselor şi furnizarea de finanţare pentru conflictele armate, scrie Agerpres.



Din păcate corupţia este continuă şi extrem de dificil de combătut. Acest fenomen a existat din timpuri imemoriale. Unele dintre cele mai vechi texte anticorupţie pot fi găsite în Codul lui Hammurabi, regele Babilonului, în Marele Edict al lui Horemheb din Egipt şi în tratatul indian Arthashastra. Aceste texte vorbeau despre practicile de mituire în rândul funcţionarilor de stat şi de drept.



Preocupată de gravitatea problemelor şi ameninţărilor pe care le reprezintă corupţia pentru stabilitatea şi securitatea societăţilor, subminând instituţiile şi valorile democraţiei, valorile etice şi justiţia şi punând în pericol dezvoltarea durabilă şi statul de drept, Adunarea Generală a ONU a adoptat, la 31 octombrie 2003, Convenţia împotriva corupţiei. De asemenea, Adunarea a desemnat data de 9 decembrie drept Ziua internaţională anticorupţie (#InternationalAntiCorruptionDay), pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la corupţie şi la rolul Convenţiei în combaterea şi prevenirea acesteia. Convenţia a intrat în vigoare în decembrie 2005.



Guvernele, sectorul privat, organizaţiile neguvernamentale, mass-media şi cetăţenii din întreaga lume îşi unesc forţele pentru a lupta împotriva acestei infracţiuni. Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Oficiul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC) se află în prima linie a acestor eforturi. Acestea semnalează că, de la prima ediţie a acestei zile, intoleranţa faţă de corupţie a crescut, fapt evidenţiat de numărul tot mai mare de politicieni şi directori executivi care sunt judecaţi şi condamnaţi pentru această infracţiune.

Ziua obiectelor pierdute şi găsite

De-a lungul istoriei, oamenii au pierdut obiecte personale şi au găsit altele, iar emoţiile care au însoţit aceste evenimente au variat de la disperare la bucurie. Aşadar, nu ar trebui să fie un şoc imens faptul că a fost inventată Ziua obiectelor pierdute şi găsite, pentru a recunoaşte impactul pe care aceste situaţii l-au avut asupra vieţilor noastre.

Ziua obiectelor pierdute şi găsite (#LostFoundDay) a fost anunţată oficial la 19 noiembrie 2012, dar conceptul de a avea un loc unde oamenii pot veni pentru a recupera lucrurile pe care le-au pierdut datează din 1805, când Napoleon Bonaparte a deschis primul birou de obiecte pierdute şi găsite în Paris. Obiectele găsite pe străzile oraşului puteau fi aduse în acel loc, unde de asemenea păgubiţii puteau verifica dacă obiectele lor au fost aduse.



De atunci, conceptul s-a răspândit în întreaga lume. Birourile de obiecte pierdute ale Transport for London colectează aproximativ 130.000 de obiecte în fiecare an, de la cele mai evidente, cum ar fi telefoane mobile şi portofele, până la cele mai neaşteptate şi mai neobişnuite, cum ar fi rochii de mireasă, urne cu cenuşa unor persoane decedate, scaune cu rotile şi chiar chiuvete de bucătărie.



Ziua obiectelor pierdute şi găsite (#LostFoundDay) este marcată în fiecare an în a doua vineri din decembrie.

