6 sfaturi de care să ții cont atunci când prepari ceaiul (P)

Totuși, poți consuma și diferite infuzii de plante, cum ar fi cel de mușețel, gălbenele sau salvie. Indiferent de ce alegi, te vei bucura de variate beneficii și arome.

Calitatea unui ceai este influențată, însă, de modalitatea de preparare. Pentru a conserva beneficiile plantelor, precum și aroma acestora, trebuie să respecți o serie de reguli. Iată de ce trebuie să ții cont atunci când îți prepari ceaiul.

Alege un ceai de calitate

Primul pas este achiziționarea unui ceai de calitate, de la o marcă de încredere. Astfel, te asiguri că te vei bucura atât de arome inedite, cât și de efectele pozitive ale plantelor. Spre exemplu, consumul de ceai de salvie oferă numeroase beneficii organismului, având proprietăți anticancer și antiinflamatorii (1). Însă nu te poți bucura de acestea, dacă planta a fost alterată în procesul de producție.

Este mai indicat să optezi pentru ceaiurile ambalate la pungă, în loc de cele la plic. Depozitează ceaiul într-un recipient cu închidere ermetică, la temperatura camerei, pentru a preveni pierderea de compuși volatili.

În orice caz, chiar dacă produsul este de calitate, nu este indicat consumul excesiv. Persoanele cu boli cronice, femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să utilizeze ceaiurile cu precauție și cu acordul medicului.

Folosește cantități adecvate

Proporția dintre apă și cantitatea de plantă utilizată contează, pentru obținerea unui ceai cu aromă potrivită. Prea multă cantitate de plantă poate provoca un gust amar sau efecte adverse. De obicei, o porție este de 1 plic, 1 linguriță de ceai uscat sau 1 lingură frunze proaspete la 180 ml apă.

Folosește apă pură

Apa dură, cum ar fi cea clorinată sau sulfuroasă, afectează aroma ceaiurilor. Prin urmare, trebuie să utilizezi apă filtrată sau de izvor. Folosește doar apă proaspătă. Ceaiul preparat cu apă care a mai fost fiartă înainte poate fi lipsit de aromă sau poate avea un gust metalic.

Utilizează apă la temperatură potrivită O temperatură prea ridicată a apei poate distruge compușii din plante sau poate provoca un gust amar. Temperaturi recomandate pentru diferite tipuri de ceai:

Ceai verde: 75-85 °C

Ceai negru: 96-100 °C

Ceai oolong: 80-100 °C

Infuzii de plante medicinale: 100 °C



Încălzește apa pe foc, nu la microunde

Utilizarea microundelor produce o încălzire neuniformă a apei. Cu alte cuvinte, nu îi poți controla temperatura în mod eficient, ceea ce va afecta aroma ceaiului. Cel mai indicat este să încălzești apa pe foc sau pe plita electrică.

Lasă ceaiul la infuzat suficient

Timpul de infuzare este un alt factor important care influențează aroma și calitatea ceaiului. Acesta diferă de la un tip de plantă la alta. Este important să citești instrucțiunile de preparare de pe ambalaj. În general, se recomandă:



Ceai verde: 1-3 minute

Ceai negru: 3-5 minute

Ceai oolong: 1-5 minute

Ceai alb: 1-2 minute

Plante medicinale: până la 15 minute pentru cele uscate, 5-15 minute pentru cele proaspete delicate și întregi, 15-30 de minute pentru cele proaspete tocate fin.

Prin urmare, ține cont de aceste aspecte atunci când prepari un ceai, pentru a te asigura că acesta nu își pierde proprietățile și gustul unic.

Referințe:

Shoemaker, SaVanna. “9 Emerging Benefits and Uses of Sage Tea.” Healthline, Healthline Media, 19 Nov. 2019, www.healthline.com/nutrition/sage-tea. Accessed 12 Aug. 2022.





