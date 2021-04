6 cauze ale colesterolului marit (P)

Colesterolul este o substanta cu o consistenta cerata care se gaseste in sange. In mod normal, corpul foloseste colesterolul pentru a crea celule sanatoase. In schimb, un colesterol marit poate contribui la aparitia bolilor de inima.

In caz de colesterol marit, in vasele de sange se pot acumula depozite de grasime. Acestea continua sa creasca de-a lungul timpului, ingreunand curgerea cat mai lina a sangelui prin artere. Uneori, aceste depozite se pot rupe brusc si pot forma un cheag care provoaca atac de cord sau accident vascular cerebral.

In unele situatii, problema poate fi mostenita. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, nivelul colesterolului creste din cauza stilului de viata nesanatos. In aceasta situatie, colesterolul ridicat este prevenibil si tratabil. Acesta poate fi redus cu ajutorul unei alimentatii sanatoase, a exercitiilor fizice regulate si, uneori, a medicamentelor.

Colesterol marit? Afla care sunt cauzele

Persoanele care obisnuiesc sa manance prea multe alimente bogate in colesterol, grasimi saturate si grasimi trans isi pot creste riscul de a dezvolta colesterol marit. Dupa cum spuneam, stilul de viata nesanatos poate contribui, de asemenea, la cresterea nivelului de colesterol. Printre factori se numara lipsa activitatii fizice si fumatul.

Desi se intampla mai rar, cresterea nivelului colesterolului poate fi influentata si de mostenirea genetica. Genele sunt transmise de la parinti la copii. Exista anumite gene care influenteaza felul in care organismul proceseaza colesterolul si grasimile. Mai exact, daca parintii au colesterolul ridicat, riscul ca si copiii sa se confrunte cu aceeasi problema este mare.

In cazuri rare, colesterolul ridicat este cauzat de o afectiune numita hipercolesterolemie familiala. Aceasta tulburare genetica impiedica eliminarea din organism a colesterolului LDL (colesterol “rau”). Potrivit specialistilor, majoritatea adultilor care sufera de aceasta afectiune au colesterolul total mai mare de 300 mg / dL si colesterolul LDL peste 200 mg / dL.

Colesterolul este transportat prin sange, fiind atasat de proteine. Aceasta combinatie de proteine ​​si colesterol poarta denumirea de lipoproteine. Exista diferite tipuri de colesterol, in functie de ceea ce transporta lipoproteina. Acestea sunt:

Lipoproteine ​​cu densitate scazuta (LDL)

LDL, cunoscut si sub denumirea de colesterolul “rau”, transporta particulele de colesterol in tot organismul. Colesterolul LDL se acumuleaza in peretii arterelor, provocand intarirea si ingustarea acestora.

Lipoproteine ​​cu densitate inalta (HDL)

HDL, sau colesterolul “bun”, preia excesul de colesterol si il transporta inapoi in ficat.

Profilul lipidic presupune, de obicei, masurarea trigliceridelor, un tip de grasimi din sange. Persoanele care au un nivel ridicat de trigliceride in sange pot dezvolta boli cardiace.

Lipsa de activitate, obezitatea si alimentatia precara sunt factori care pot contribui la cresterea colesterolului LDL “rau” si care pot reduce nivelul colesterolului HDL “bun”. De asemenea, exista factori care nu pot fi schimbati si care ar putea provoca colesterol marit. De exemplu, bagajul genetic ar putea impiedica eliminarea adecvata a colesterolului LDL din sange sau ar putea face ca ficatul sa produca prea mult colesterol.

Factori de risc

Alimentatia nesanatoasa

Persoanele care consuma grasimi saturate, care se gasesc in produsele de origine animala, si grasimi trans, care se gasesc in biscuiti si floricelele pentru microunde, sunt predispuse unui risc mare de colesterol marit. De asemenea, alimentele care au un continut ridicat de colesterol, precum carnea rosie si lactatele cu continut ridicat de grasimi, pot cauza colesterol marit.

Obezitatea

De asemenea, persoanele care au un indice de masa corporala (IMC) de 30 sau mai mare sunt expuse riscului de colesterol marit.

Inactivitatea fizica

Sportul si exercitiile fizice, in general, sunt factori-cheie in procesul de crestere a colesterolului HDL sau “bun”.

Fumatul

Fumatul afecteaza peretii vaselor de sange. Din aceasta cauza, in vene si artere se pot acumula depozite de grasime. In plus, fumatul ar putea sa reduca nivelul colesterolului HDL sau “bun”.

Varsta

Riscul de colesterol marit creste si din cauza faptului ca metabolismul corpului se schimba odata cu imbatranirea. Printre altele, pe masura ce imbatranim, ficatul incepe sa elimine din ce in ce mai greu colesterolul LDL.

Diabetul

Persoanele cu glicemia mare se pot confrunta cu niveluri mai ridicate ale lipoproteinelor cu densitate foarte mica (VLDL) si cu un colesterol HDL foarte mic. In plus, glicemia ridicata afecteaza mucoasa arterelor.

