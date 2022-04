5 mâncăruri pe care TREBUIE să le încerci dacă îți cade prea des părul

Poate fi o experiență frustrantă să observi că îți cade mult păr în scurgerea de la duș sau lași prea multe fire în perie, mai ales dacă nu ai idee care sunt motivele pentru toate acestea. Problema căderii părului afectează mulți oameni din diferite motive și de multe ori se poate strecura pe furiș atunci când ne așteptăm mai puțin.

Dacă observați căderea semnificativă a părului în dvs, puteți încercați să vorbiți cu un medic despre anumite terapii sau medicamente. Între timp, există anumite alimente care pot ajuta pe parcurs.

Nuci

Nucile sunt una dintre cele mai sănătoase gustări pe care le puteți găsi. Se știe că ajută la scăderea colesterolului, la gestionarea diabetului și la încetinirea procesului de îmbătrânire. Și de parcă aceste beneficii nu ar fi suficiente, nucile pot ajuta și la prevenirea căderii părului.

„Nucile conțin nutrienți care sunt importanți pentru un păr sănătos și pentru prevenirea căderii părului, cum ar fi vitamina E, acizi grași omega-3, zinc, seleniu și proteine”, spune Lisa Young, autoarea cărții Finally Full, Finally Slim.Pește gras

„Somonul și alți pești grași sunt bogați în acizi grași omega 3, vitamina D și proteine, iar somonul conține în mod specific seleniu și vitamina B, care sunt toți nutrienți importanți pentru un păr sănătos”, spune Young.

Aportul suficient de omega-3 în dieta ta este important pentru multe funcții e, nu doar pentru cele legate de părul tău. Potrivit lui Morgyn Clair, autor Fit Healthy Momma, „corpul tău nu poate produce acizi grași omega-3 singur, așa că este vital să-i obții din dietă”.

Ouă

Indiferent dacă le mănânci amestecate dimineața la micul dejun sau îți completezi salata cu ouă fierte, acestea pot fi un adaos grozav la dieta ta pentru a ajuta la prevenirea căderii părului.

„Ouăle conțin nutrienți pentru un păr sănătos, cum ar fi biotina, zincul și seleniul antioxidant”, spune Young. „Sunt și bogate în proteine, un nutrient important, care ajută la prevenirea căderii părului. De fapt, s-a descoperit că dietele sărace în proteine ​​duc la căderea părului”.

Proteine ​​din zer

Deoarece proteinele sunt o componentă atât de importantă în îngrijirea părului tău, completarea acestora cu un shake sau o pudră este întotdeauna o opțiune bună.

„Proteina este unul dintre cei mai importanți nutrienți pentru creșterea părului, așa că una dintre cele mai bune alegeri de alimente, ale mele, pentru căderea părului este o proteină slabă precum un shake proteic făcut cu zer”, spune Clair. "Zerul este ușor de digerat și posedă multe proteine ​​într-o cantitate limitată."

Ardei gras

Un alt nutrient cheie care poate ajuta la căderea părului este vitamina C. Un studiu publicat în The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology a constatat că femeile cu parul subțire care și-au administrat o pastila de vitamina C, au experimentat o creștere mai mare a părului dupa perioada de proba.

Chiar dacă există o mulțime de alimente pe care le puteți consuma pentru aportul de vitamina C, ardeii gras au una dintre cele mai mari cantități dintre toate fructele și legumele.

