3 spectacole din străinătate la ediția 33 a Festivalului Național de Teatru

Chiar în deschiderea Festivalului cu numărul 33, începând cu ora 19:00, la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național, se va juca „Catarina And The Beauty Of Killing Fascists”/„Catarina și frumusețea de a ucide fasciști”, textul și regia aparținând lui Tiago Rodrigues, dramaturg, producător, regizor și actor portughez, directorul Festivalului de Teatru de la Avignon (Franța). O a doua reprezentație va avea loc pe data de 21 octombrie, în aceeași sală a TNB, de la ora 18:00.

„Catarina și frumusețea de a ucide fasciști” se va juca în limba portugheză, cu traducere în limbile română și engleză. Nu este recomandat persoanelor sub 16 ani. Pentru că spectacolul „conține sunete puternice”, nu este recomandat nici persoanelor cu sensibilitate auditivă.

„Creat de unul dintre cei mai acut sensibili dramaturgi și regizori, spectacolul «Catarina și frumusețea de a ucide fasciști» spune povestea unei familii. O poveste care condensează o istorie tulburătoare, o poveste despre confruntarea cu un trecut dureros. Catarina – cea care trebuie să ducă tradiția mai departe – îi oprește brusc continuitatea. Catarina are curajul să se opună. Spectacolul vă invită la o reflecție tandră și poetică asupra lumii în care trăim, încorsetată în tot mai multă violență. Destinul Catarinei este eliberator.”, spune Mihaela Michailov, unul dintre cei trei curatori ai FNT33.

O producție Young Vic Theatre (Anglia) și Théâtre de Vidy (Elveția), în prima zi a FNT

Tot în prima zi de FNT va fi prezentat, de la ora 22:00, la Teatrul Odeon, Sala Studio, spectacolul invitat din străinătate „Oh My Sweet Land” / „O dulcele meu pământ”, concept și interpretare – Corinne Jaber. Este o producție Young Vic Theatre (Anglia), Théâtre de Vidy (Elveția), jucată în limba engleză și tradusă pentru publicul din festival în limba română. În data de 21 octombrie, pe aceeași scenă, începând cu ora 19:30, va avea loc încă o reprezentație cu „O dulcele meu pământ”. Corinne Jaber, actriță, scenaristă și regizoare este de origine siriană-germană. S-a născut la München. A crescut în Germania, dar a trăit și în Canada. A jucat în numeroase producții teatrale internaționale, atât în limba engleză, cât și în limba franceză, printre care „Mahabharata” lui Peter Brook, „A Dybbuk for 2” de și cu Bruce Myers, „Beast on the Moon” de Irina Brook (pentru care a obținut, în Franța, Premiul „Molière” pentru cea mai bună actriță).

Despre această montare a sa, Corinne Jaber afirma: „Atunci când am început să creez, știam doar că povestea va fi despre o femeie, ca mine, o femeie între două lumi, între două moșteniri și care caută să se integreze. Mai știam că spectacolul va avea loc într-o bucătărie. Mâncarea și, mai ales, mâncarea siriană, cu care am crescut, este moștenirea lăsată de tatăl meu, tatăl meu care a fugit din Siria. Gătitul, cu gesturile sale repetitive și mirosurile familiare reconfortante, ne aduce întotdeauna înapoi la viață, chiar și atunci când trăim într-o zonă de război”.

Curatorul Mihaela Michailov spune că „Oh My Sweet Land” este un one woman show „în care realitatea cutremurătoare a războiului stă la masă – la propriu și la figurat – cu povești personale emoționante. Povești despre Siria, despre ce înseamnă să trăiești în două lumi, despre feluri de mâncare și bombardamente. Viața de zi cu zi în proximitatea catastrofelor capătă intensitate poetică, captându-ne emoțional și conectându-ne reflexiv la o realitate în fața căreia nu putem rămâne indiferenți”.

Teatru experimental britanic, la TNB, Sala Atelier

Cel de-al treilea spectacol invitat în Festival este o producție britanică (The Royal Lyceum Theatre, Edinburgh): „Truth’s a Dog Must to Kennel”/„La coteț, adevăr câinos”, programat la TNB, Sala Atelier, în data de 26 octombrie, ora 21:30 și în data de 27 octombrie, ora 17:00. Se va juca în engleză, cu traducere în română. Textul spectacolului și interpretarea aparțin lui Tim Crouch – dramaturg, performer și regizor de teatru experimental din Marea Britanie, care, potrivit Mihaelei Michailov, a prezentat acest spectacol și la Avignon, ediția din acest an. „Tim Crouch ne propune o revizitare a textului clasic „Regele Lear” dintr-o perspectivă profund contemporană. Când bufonul îl părăsește pe rege, lumea se schimbă cu o rapiditate uluitoare. Trecutul se topește într-un viitor în care o cască VR dă un nou conținut realității”, spune curatorul FNT.

Tim Crouch crede că adevăratul loc al teatrului este în mintea spectatorului: „Acțiunea scenică nu este decât o încercare de a declanșa ceva acolo și, dacă reușim, publicul devine cel mai important, devine colaboratorul dominant al actului teatral. Îmi doresc ca ei, oamenii din public, să genereze singuri aceste imagini, să le vadă, fără ca eu să fiu nevoit să le arăt! În mai multe rânduri, în acest spectacol, îi cer publicului să vadă cu urechile. După părerea mea, aceasta este cea mai puternică relație cu putință. Spectatorul ascultă cu atenție, pentru că așa va putea vedea în interiorul său. Treaba mea este să fiu cât mai precis, să fac în așa fel încât să dau voie teatrului să se întâmple în interiorul spectatorului, cât mai liber posibil”.

După prima reprezentație a fiecăruia dintre cele trei spectacole invitate din străinătate vor avea loc, în foaier, întâlniri între actori și publicul spectator.

Masterclass susținut de Corrine Jaber și atelier de fotografie în FNT33

Important de știut că în FNT 33 sunt și alte evenimente cu participarea creatorilor străini. Un masterclass, intitulat „Teatru devised & Storytelling”, va fi susținut de Corinne Jaber la 21 octombrie, de la ora 11:00, la UNITER (Terasa Savart). Este despre procesul de creație la spectacolul din FNT33 „O dulcele meu pământ”, despre munca de cercetare a actriței, despre cum a lucrat cu refugiații sau despre istoria orală.

De asemenea, este programat un atelier de fotografie, susținut de fotograful de teatru Christine de Grancy, în data de 23 octombrie, ora 11:00, la UNITER (Terasa Savart). Această întâlnire-atelier (producător Forumul Cultural Austriac) este dedicată fotografilor profesioniști specializați în fotografia de teatru, precum și studenților care se formează în acest domeniu. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

Iubitorii artei fotografice vor avea parte în FNT33 și de o expoziție de fotografie de teatru, cu titlul „Zeii de împrumut ai Vienei, martori împietriți” a aceleiași Christine de Grancy (vernisajul – 22 octombrie, ora 16:00, ARCUB, Sala Lipscani). Expoziția va fi deschisă până la 5 noiembrie. Intrarea este liberă.

Fotografiile care au consacrat-o pe Christine de Grancy au fost realizate în multe țări ale lumii. Artista s-a format la Graz, ca ceramistă și graficiană. Din 1963, trăiește și lucrează la Viena.

