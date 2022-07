200 lei ca să stai cu cearceaful pe nisipul din Mamaia. Șeful ANPC, fost patron de plajă privată: "Dacă respectă limita de 5 metri, are voie"

Cel mai probabil, operatorul privat a vrut să-i descurajeze pe cei care vin să facă plajă direct pe nisip, cerând un tarif mai mare decât închirierea unui șezlong.

Fotografia a făcut furori printre internauți, atrăgând valuri de critici, mai ales că în ultima perioadă, stațiunea Mamaia este mai degrabă una criticată de turiști.

Contactat de Antena 3, șeful ANPC, Horia Constantinescu, spune că dacă respectiva zonă nu este cea delimitată ca zonă pentru plajă pe nisip, operatorul are dreptul să ceară ce sumă de bani vrea, pentru că plaja este privată.

"Am înțeles că este vorba despre închirierea unui spațiu în fața rândurilor de șezlonguri. Plaja este împărțită conform ordinului 1204, în două suprafețe: suprafață de 30% destinată pentru plajă pe nisip și 70% pentru activități comerciale: șezlonguri, baldachine și așa mai departe. Cele două nu ar trebui să se suprapună și probabil acesta este motivul pentru care operatorul economic considerând că este o activitate comercială, închiriază inclusiv suprafața de care faceți dumneavoastră vorbire. Sunt rezervat....Suprafața lată de 5 metri de la apă până la primul șezlong trebuie lăsată liberă pentru a putea avea vizibilitate salvamarii și pentru a putea interveni cei de la echipajele de urgență. Aici nu vorbim de proprietate, pentru că plaja este a statului, aici e vorba doar despre concesiune. Pentru acea zonă nu poate fi pus un preț, dar dacă rândul de cearceafuri care este comunicat pentru închiriere se află pe plaja privată, sub acea limită de 5 metri poate face obiectul oricărui tarif de închiriere. Am sancționat deja mulți operatori de pe plajă care nu respectă suprafața de 30% liberă pentru plaja pe nisip," a spus Horia Constantinescu la Antena 3.

Șeful ANPC, viral pe internet pentru un incident cu o femeie care voia să întindă cearceaful în zona de șezlonguri

Horia Constantinescu este membru PSD și la rândul său a desfășurat, printre alte afaceri și concesionarea de plaje private. Acesta a devenit viral la un moment dat pentru un incident cu o femeie. Horia Constantinescu a fost filmat în urmă cu aproximativ șapte ani cum țipa la o femeie care își așezase cearceaful în zona de cearceafuri. Respectivul clip a strâns pe internet peste un milion de vizualizări. Acesta a motivat la vremea respectivă că nu o certa pe femeie respectivă, ci cearceaful acesteia.

„Am ajuns în zonă la solicitarea unuia dintre colegii care aranjează șezlonguri. Acesta ne-a comunicat, prin stațiile de emisie-recepție, că există un incident între doi turiști, unul care închiriase un baldachin și unul care își așezase cearceaful în imediata vecinătate, făcând imposibilă coborârea primului pe nisip. Am ajuns acolo, am dat de o doamnă deosebit de nervoasă, care a considerat că felul de a se adresa tuturor celor din jur este prin țipete și invective. În acel moment mi-am ieșit din fire. Am întrebat-o de câteva ori de ce țipă, de ce țipă, de ce țipă?(...) „Cred că fiecare dintre noi am greșit și fiecare are dreptul la iertarea sfântă, aceea de a te uita în sus și de a spune „Doamne, iartă-mă!” și de a o primi. Eu văd că nu o pot primi. Filmarea are peste un milion de distribuiri. Mă bucur să văd că oamenii se plictisesc destul de tare și trebuie să se uite la tot felul de filme jenante și repetitiv să mă acuze că am agresat o femeie, când de fapt am agresat cearceaful acesteia", a povestit Horia Constantinescu, atunci când presa locală din Constanța l-a chestionat cu privire la incident.

