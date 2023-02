18 parlamentari ruși, în Austria la fix un an de la invadarea Ucrainei. Guvernul lui Nehammer le permite accesul

18 parlamentari ruși sunt așteptați să participe vineri la o reuniune a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) la Viena, la un an de la invadarea Ucrainei de către Rusia. Aceștia au fost invitați la un bal naționalist, conform The Guardian.

Ucraina a declarat deja că va boicota sesiunea de iarnă a Adunării parlamentare a OSCE de la sediul organizației pe 23 și 24 februarie, spunând că Rusia va folosi evenimentul pentru a „justifica agresiunea” și „crimele de război văruite”.

Liderul delegației ucrainene, Mykyta Poturayev, a spus că adunarea ar fi trebuit amânată, deoarece prezența Rusiei ar „submina integritatea acesteia... și ar compromite poziția clară pe care a arătat-o față de agresiunea Rusiei”.

Răspunzând cererilor parlamentarilor din 20 de state membre de a refuza vizele deputaților ruși, toți aflați sub sancțiunile UE, ministrul de externe al Austriei a recunoscut că momentul a este „nefericit”.

Ministrul lui Nehammer permite accesul parlamentarilor ruși

În calitate de gazdă a OSCE, o organizație formată din 57 de membri creată în timpul războiului rece ca forum de discuții pentru blocurile de vest și de est, Austria a fost obligată să permită intrarea delegațiilor din toate țările participante, a spus Alexander Schallenberg.

„Dar, în același timp, nu trebuie să neglijăm faptul că avem nevoie de platforme”, a declarat Schallenberg pentru televiziunea austriacă săptămâna trecută. „OSCE nu a fost niciodată o organizație de oameni cu gânduri similare. La un moment dat, sperăm că diplomația va avea din nou deschidere.”

Presa austriacă a mai spus că partidul de extremă dreaptă pentru Libertate (FPÖ) a invitat parlamentarii ruși la un eveniment anual pentru politicienii și susținătorii naționaliști în palatul Hofburg, sediul permanent al OSCE.

Liderul delegației și vicepreședintele Dumei, Piotr Tolstoi, a declarat însă agenției de presă APA din Austria că „nu planifică niciun alt eveniment, bal, recepții și așa mai departe”, ci plănuiește să „lucreze la conferința din 23 și 24 februarie”.

OSCE a declarat că este o „practică de lungă durată” pentru reuniunea sa de iarnă – a cărei dezbatere din acest an este intitulată „Un an în: Războiul pe scară largă, în desfășurare, al Rusiei asupra Ucrainei” – care va avea loc joi și vineri, la fix un an de la invadarea Ucrainei.

Acordul semnat între Austria și OSCE a însemnat că eliberarea vizelor nu este „o chestiune de discreție, ci o chestiune de obligație legală”, a spus ministrul, adăugând că acestea vor fi valabile doar pentru Austria și doar pe durata reuniunii.

Între timp, un grup de aproximativ 100 de personalități proeminente din Austria au semnat o a doua scrisoare deschisă către guvern prin care îl îndeamnă să renunțe la cele șapte decenii de neutralitate și să recunoască faptul că situația de securitate a Europei s-a schimbat dramatic.

„Mulți austrieci încă par să creadă că putem rămâne în afara tuturor conflictelor militare, că doar o politică externă pașnică ne garantează securitatea și că participarea noastră activă la stabilizarea Europei nu este necesară”, au scris semnatarii.

„Aceste idei sunt expresia unei contradicții între realitatea austriacă și cea globală. Sunt periculoase atât pentru Austria, cât și pentru Europa”, se mai arată în comentarii.

