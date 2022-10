14 octombrie, ziua celor care suferă de alopecie, o adevărată problemă în rândul bărbaților, dar și a femeilor. Care sunt vedetele care au ales să rămână fără păr

Ziua Be Bald and Be Free de pe 14 octombrie sărbătorește calviția, scrie nationaldaycalendar.com. O frustrare pentru unii sau eliberare de tunsul periodic și spălat pe cap pentru alții, calviția vine și sub mai multe forme, parțială sau totală. Unii aleg să se tundă de tot, pe când alții sunt doar victimele genelor și ale sorții. Indiferent dacă un scalp dezgolit este rezultatul căderii părului sau al tunsului, această Zi Națională îi sărbătorește pe acei curajoși! Și nu toată lumea chelește din cauza îmbătrânirii tradiționale și a căderii părului. Unii își pierd părul în urma tratamentelor medicale.

Ziua oferă o oportunitate de a-i sprijini și cei care trec prin tratament pentru a ameliora această afecțiune.

Printre vedetele care au ales să rămână fără păr se numără Cara Delevigne, Cate Blanchett, Demi Moore, Charlize Theron, Kristen Stewart, Natalie Portman și Kate Hudson. Este de precizat, totuși, că aceste actrițe au ales acest look din motive profesionale, pentru rolurile pe care le-au interpretat, scrie thenationalnews.com.

Chelia din liceu nu se uită

Nici fetele nu scapă de alopecie, ca să nu spun chelie. În liceu am reușit să rămân fără o mare parte a părului din cap din cauza... stresului. Mutarea la un nou profil, grijile pentru facultate și schimbările vârstei m-au lăsat fără păr în jumătatea din spate a capului. Participând la balul bobocilor din acel an, am fost la coafor pentru o pieptănătură pe care o voiam a fi cu bucle.

Prevăzătoare fiind, am cumpărat un set de extensii pe care l-am ascuns bine în geantă. Odată cu mâinile în claia mea decimată, coafeza a reușit să îmi strângă șuvițele din față și să le prindă la spate, iar pe cele rămase în spate să le facă bucle. La număr au ieșit trei sărmăluțe ofilite, arse prea ușor de drotul de la slaon, care erau parte a părului prins tactic de coafeză ceva mai sus. Acela a fost momentul când mi-am acceptat apartenența la minoritatea demi-cheilor și am scos din geantă extensiile. Meșele au ținut loc de buclele lipsă, care au revenit în calota mea capilară cu un singur tratament: timpul.

Un medicament împotriva alopeciei, autorizat în SUA

Agenţia americană pentru alimente şi medicamente (FDA) a autorizat luni un medicament dezvoltat împotriva unei forme grave de alopecie, o afecţiune care determină căderea părului şi care afectează peste 300.000 de persoane de toate vârstele din Statele Unite, informează AFP.

Baricitinib este primul comprimat administrat pe cale orală ce permite pacienţilor să lupte împotriva acestei afecţiuni, alopecia areata, provocată de o dereglare a sistemului imunitar, care atacă foliculii de păr şi cauzează căderea temporară sau definitivă a podoabei capilare sau a firelor de păr de pe anumite zone ale corpului, putând să declanşeze şi un stres emoţional.

Alopecia a câştigat recent în notorietate în Statele Unite după ce mai multe personalităţi publice, precum actriţa Jada Pinkett Smith şi politiciana democrată Ayanna Pressley, au dezvăluit că suferă de această afecţiune.

'Este crucial ca numărul mare de americani afectaţi de o formă gravă de alopecie să aibă acces la posibilităţi de tratament sigure şi eficiente', a declarat Kendall Marcus, un oficial din cadrul FDA, citat într-un comunicat dat publicităţii de această agenţie americană. Citește mai multe AICI

