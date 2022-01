1 din 4 români, în sărăcie severă. Elena Cristian: Am trecut pe ultimul loc. Ce se întâmplă acum este mai mult decât dezastruos

"Problema este că guvernanţii nu au nicio strategie. Am pierdut şi "onorantul" penultim loc în UE, am trecut pe ultimul loc. Am trecut pe locul 37, din 42 de state europene, şi pe locul 102, din 139 de țări analizate la nivel mondial. De la an la an, "mai câştigăm" poziţii importante în acest top al ruşinii, fără a avea nicio strategie în acest sens. La finalul anului trecut, per total, rata inflaţiei a fost undeva la 8,2%, dacă vreţi să ne uităm la tarifele la gaze, care au crescut cu peste 50%, la tarifele la energie, la combustibil, la preţul alimentelor şi la toate celelalte produse, iar majorările de salarii au fost inexistente.

Salariul mediu net a fost mai mic, în 2021, cu 29 de lei, faţă de 2020. Salariile nu doar că au îngheţat, pe alocuri au scăzut. Este adevărat, punctul de pensie a crescut cu 10%, da a fost înghiţit rapid de rata inflaţiei, iar ceea ce se întâmplă acum este mai mult decât dezastruos, pentru că, în lipsa unei strategii clare, oamenii vor ajunge să nu îşi poată plăti aceste facturi. Nu ajută la nimic, din punctul meu de vedere, că se dau mesaje: "Nu vă plătiţi facturile. Va fi bine aşa". Se vor strânge după 3-6 luni. Cu ce le vor plăti?", a spus Elena Cristian, în emisiunea Decisiv, prezentată de Cătălina Porumbel, la Antena 3.

Românii renunță la alimente pentru a-și plăti facturile

Potrivit datelor INS, românii au renunţat la alimentele din categoria premium pentru a-şi plăti facturile. Polonia şi Ungaria iau măsuri importante pentru populaţie - TVA 0% pentru mai multe produse -, în timp ce în România coaliția nu ia o decizie.

"De fapt, despre asta este vorba. Dacă ne uităm în jur şi analizăm, eu nu înţeleg. Oamenii ăştia chiar nu se uită? Eu înţeleg... Un politician important îmi spunea, zilele trecute, că nu se uită la televizor, nu citeşte presa şi nu vrea să afle nimic din presă. Ok, nu le citeşti, dar nu te uiţi în afara ţării? Nu te uiţi la ce fac celelalte state? La ce a făcut Polonia, la ce a făcut Italia, la ce fac toate celelalte state pentru cetăţeni? Atenţie! Veniturile sunt mult mai mari decât în România, pentru că ştim foarte bine că şi la salariul minim pe economie, am ajuns pe ultimul loc în Europa. Pensia medie, pensia minimă de departe este ultima, la distanţă foarte mare. În lipsa unei strategii, nu văd ce se va întâmpla luna viitoare. Din noile facturi, vedem că lucrurile nu s-au rezolvat", a mai spus Elena Cristian.

