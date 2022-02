Ziua internaţională a copilului bolnav de cancer (International Childhood Cancer Day - ICCD) este o campanie de colaborare globală menită să atragă atenţia supra grijii pe care trebuie s-o acordăm copiilor cu cancer şi pentru a exprima susţinerea acestora şi a familiilor din care fac parte, notează site-ul www.internationalchildhoodcancerday.org. "Împreună, de Ziua internaţională a copilului bolnav de cancer, ne putem face auzite vocile şi ne putem imagina ziua în care nu mai există frontiere pentru niciun copil cu cancer, indiferent de locul în care trăieşte în lume. În fiecare an, peste 400.000 de copii şi adolescenţi cu vârsta sub 20 de ani sunt diagnosticaţi cu cancer. Rata de supravieţuire depinde de regiune - 80% în majoritatea ţărilor cu venituri ridicate, dar numai până la 20% în ţările cu venituri mici şi medii. Obiectivul ţintă al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, de Ziua internaţională a copilului bolnav de cancer, este de a elimina toate durerile şi suferinţele copiilor care luptă împotriva cancerului şi de a atinge un procent de supravieţuire de cel puţin 60% pentru toţi copiii diagnosticaţi cu cancer din întreaga lume până în 2030", precizează site-ul amintit. Acest procent reprezintă o dublare aproximativă a ratei actuale de vindecare, ceea ce înseamnă salvarea a încă un milion de vieţi de copii în următorul deceniu, potrivit Agerpres.

Fundiţa galben-aurie, simbol internaţional



Childhood Cancer International (CCI) reprezintă o reţea mondială alcătuită din 167 de reţele la nivel local şi naţional alcătuite din organizaţii înfiinţate în 90 de ţări de pe cinci continente, conform site-ului citat. Simbolul Zilei internaţionale a copilului bolnav de cancer este fundiţa galben-aurie, care are rolul de a atrage atenţia asupra faptului că fiecare copil bolnav de cancer are dreptul la cea mai bună îngrijire medicală şi psihosocială posibilă, indiferent de ţara de origine, de rasă, de situaţia financiară sau de clasa socială. Pe de altă parte, acest simbol galben-auriu aminteşte că multe decese înregistrate la copiii cu cancer pot fi evitate dacă se pune un diagnostic exact şi în timp util, dacă aceşti copii pot beneficia de acces la un tratament şi de o îngrijire adecvată şi accesibilă, la medicamente esenţiale de bună calitate.

Uniţi, învingem cancerul!

În 2022, mesajul transmis de ICCD este "One Unified Message - Our Ultimate Goal: Better access to care for children & adolescents with cancer everywhere!", reprezentând un îndemn adresat autorităţilor, guvernelor şi asociaţiilor neguvernamentale din întreaga lume de a-şi uni eforturile pentru ca accesul la tratament să fie îmbunătăţit pentru toţi copiii şi adolescenţii care au o formă de cancer, precizează sursa citată.

