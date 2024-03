Zelenski discută cu Charles Michel pașii pentru începerea negocierilor privind aderarea Ucrainei la UE

Președintele Volodymyr Zelenski a discutat cu Președintele Consiliului European, Charles Michel, pașii următori către începerea efectivă a negocierilor privind aderarea Ucrainei la UE. Potrivit Ukrinform, șeful statului a anunțat acest lucru pe Telegram.

„Înaintea întâlnirii Consiliului European, am avut o conversație telefonică cu Președintele Consiliului European, Charles Michel. Mai întâi, am discutat pașii următori către începerea efectivă a negocierilor privind aderarea Ucrainei la UE, precum și sprijinul cuprinzător suplimentar pentru Ucraina din partea UE," a spus Zelenski.

El l-a mulțumit Președintelui Consiliului European pentru aprobarea Consiliului UE a deciziei de a crea un fond special de 5 miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina în cadrul Fondului European pentru Pace.

„În plus, am discutat posibile modalități de a crește furnizarea de muniție pentru artilerie către Ucraina. De asemenea, am discutat importanța prelungirii preferințelor comerciale autonome pentru Ucraina cu încă un an," a spus Zelenski.

El a subliniat, de asemenea, că neîntreruperea regimului de liberalizare a comerțului cu UE este un factor critic în sprijinirea economiei ucrainene în timpul războiului.

După cum s-a raportat, Uniunea Europeană a anunțat crearea unui fond de asistență militară de 5 miliarde de euro pentru Ucraina pentru anul 2024 în cadrul Fondului European pentru Pace și a numit, de asemenea, domeniile prioritare pentru utilizarea țintită a acestor fonduri.

Ucraina speră să înceapă negocierile pentru aderarea la UE în prima jumătate a anului 2024

La patru zile după ce a fost invadată de Rusia, Ucraina și-a înaintat cererea de aderare la Uniunea Europeană, cu președintele Zelenski pledând pentru admitere imediată. Comisia Europeană a sprijinit cererea, acordând statutul de candidat recomandat la 17 iunie 2022, iar acesta a fost aprobat de Consiliul European la 23 iunie. Decizia de a începe negocierile de aderare a fost luată de Consiliul European la 14 decembrie 2023.

"Așteptăm și sperăm să primim aprobarea din partea Consiliului European cu prima ocazie [această săptămână], și credem că putem începe negocierile de aderare în prima jumătate a acestui an" spunea Shmyhal, prim-ministrul Ucrainei, cu câteva zile în urmă.

