West Ham - FCSB. Fanii români au luat cu asalt casele de bilete din Londra - Video

Fanii FCSB-ului din Londra, dar și din alte zone ale Angliei, care au dorit să fie diseară la stadion, la meciul cu West Ham United au postat, pe rețelele de socializare, clipuri și fotografii care arată cozile de sute de metri de la casele de bilete de la London Stadium.

Românii au venit încă de la primele ore ale dimineții, deși doar de la ora 15, ora locală, au fost deschise casele de bilete. Tichetele s-au epuizat în 90 de minute, iar fiecare cetățean a putut cumpăra maximum două bilete după ce a prezentat pașaportul, scrie DigiSport.

Se estimează că în tribune vor fi între 5.000 și 10.000 de români. Capacitatea stadionului London Stadium este de 60.000 de locuri.

Florinel Coman anunță că FCSB nu a venit la Londra în vacanță

Căpitanul echipei FCSB, Florinel Coman, a afirmat, miercuri, în conferinţa de presă premergătoare partidei cu West Ham, din cadrul primei etape a grupelor Europa Conference League la fotbal, că formaţia sa nu a venit la Londra în vacanţă, fiind încrezător în obţinerea unui rezultat pozitiv.



"Un meci greu, cu o echipă din cel mai puternic campionat. Nu am venit aici în vacanţă, am venit să facem un meci foarte bun şi ne gândim la un rezultat pozitiv. Presiunea există, normal, pentru că jucăm în Europa, dar o să fie o presiune pozitivă. Va fi un meci frumos, pe un stadion la fel de frumos, totul depinde doar de noi şi cred eu că putem să mergem la un rezultat foarte bun. Cred că vom fi la un nivel mental foarte bun pentru a obţine un rezultat foarte bun", a declarat Coman.



Jucătorul FCSB a afirmat că grupa din care face parte echipa sa este una puternică, dar acest lucru îl motivează.



"Este o grupă foarte grea pentru noi, dar este un plus că ne putem vedea valoarea. Jucăm cu echipe puternice şi vom încerca să jucăm fotbal cu oricine. Nu am venit aici în vacanţă, am venit pentru că ne dorim să facem un meci bun. Le mulţumim suporterilor că au venit alături de noi, nu i-am dezamăgit, am intrat în grupe şi cred eu că îi vom face fericiţi şi de acum încolo", a mai spus Florinel Coman.

Nicolae Dică spune că jucătorii FCSB trebuie să joace de plăcere în Conference League: Obiectivul l-am îndeplinit

Antrenorul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, a afirmat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că obiectivul echipei sale, de a intra în grupele Europa Conference League la fotbal, a fost atins, jucătorii săi având sarcina de a juca cu plăcere în meciul cu West Ham, de joi.

"Obiectivul ni l-am îndeplinit, băieţii trebuie să intre cu plăcere, să joace fotbal de plăcere la fiecare partidă. Obiectivul era să ne calificăm în grupe. Mă bucur că am ajuns în grupele Conference League şi că întâlnim o echipă de nivelul lui West Ham. E o mândrie şi o bucurie pentru noi că suntem aici să dăm piept cu o echipă de nivelul acesta, dintr-un campionat foarte puternic. Toată lumea ştie ce adversar este, câţi bani a investit. Cred că sunt pe locul trei ca investiţii. Eu sunt mândru că antrenez din nou în Europa. Eu mă mândresc cu treaba asta, sunt mândru de ceea ce am realizat în această lună de când sunt la echipă. În Europa, pentru că în campionat nu sunt mulţumit. Să antrenezi la un meci cu 60.000 de oameni în tribună... ce poate să-şi dorească mai mult un antrenor? Dacă am ajuns aici, nu trebuie să facem doar prezenţă. Chiar dacă pierdem jocul, trebuie să ieşim cu capul sus", a declarat Dică.



Tehnicianul a precizat că pentru a obţine un rezultat pozitiv echipa sa trebuie să joace perfect din toate punctele de vedere.



"Am primit multe goluri, ceea ce este clar şi nu îmi convine nici mie. Avem foarte multe goluri primite în campionat, nu este OK, sper ca uşor-uşor să reglăm greşelile pe care le facem. Trebuie să facem un meci perfect din toate punctele de vedere pentru a putea scoate un rezultat pozitiv. Este clar că va fi o partidă foarte grea. Ştim lucrul acesta, trebuie să fim pregătiţi pentru o partidă foarte grea. Defensiv trebuie să facem cât mai puţine greşeli sau chiar deloc pentru a putea scoate un rezultat pozitiv. Eu am încredere în băieţii mei că mâine vom face un meci bun. Nu este greu să motivezi jucătorii pentru un astfel de meci, aşa cum se întâmplă şi la echipele mici din campionat care se motivează la meciurile cu noi", a completat Dică. Vezi articolul aici!

