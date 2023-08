"Vreau să mai trăiesc". Ce se întâmplă cu Elena Cârstea, după AVC-ul suferit

"Tot cu bastonul cu cristale mă deplasez. Am deja trei, unul alb, unul negru și altul albastru. Îmi voi comanda și roz, ca să mă pot asorta. Din păcate, încă nu mi-am revenit complet… Am probleme cu deplasarea, merg greu. Ceea ce mă enervează, pentru că eu mereu am fost activă. Recuperarea va mai dura câteva luni bune - fac zilnic, la piscină”, a declarat Elena Cârstea pentru cancan.ro

"Nu am putut să merg până acum la muncă. Sâmbătă încep, am un șef foarte drăguț și înțelegător… Nu mă pot mișca foarte mult, trebuie să țin cont de asta. Nu pot pleca în niciun concediu, sunt limitată… Soțul meu trage de mine să ieșim în oraș. Eu nu vreau să aud, nu pot face efort, obosesc foarte repede. El e stresat să nu mi se întâmple ceva. Ne înțelegem mai bine ca la început, avem o relație în care discutăm orice. Tot ce facem, facem împreună. Aici e foarte cald. Nu poți sta afară, sunt 45 de grade. Eu nu am voie la soare… Iar la piscină, când merg la recuperare, stau cu pălărioara pe cap”, a mai spus aceasta.

"Nu mai fumez deloc. M-am lăsat brusc, pentru că vreau să mai trăiesc…Iar fără țigare, nici cafeaua nu mai are același gust… Nu mai am niciun viciu. Pot spune că sunt piesă de pus la muzeu, la Antipa”, a mărturisit Elena Cârstea.

"Nu m-am speriat când am făcut atacul cerebral. Am fost ocupată"

”Nu am mai putut să merg și nu știam. Asta a fost înainte de pneumonie, cu vreo săptămână. Iar apoi s-a agravat. Și am intrat în spital. Am stat acolo, la urgență, vreo două săptămâni și ceva. Apoi am făcut tratament acasă. Toată luna trecută și luna asta am fost încontinuu la doctor, la toate testele. Se rezolvă încet și sigur, doar că trebuie să fiu cuminte și să nu mă mai țin de prostii – să mă reapuc de fumat. Nici doctorii nu știu, înainte să vadă toate testele, dacă pneumonia și atacul cerebral sunt legate. Nu m-am speriat când am făcut atacul cerebral. Am știut că ceva nu e în regulă, dar am lăsat deoparte, că am fost ocupată. Și nu m-am agitat foarte tare, până nu a mai mers.

Nu e vina nimănui, decât vina mea. Am o viață foarte liniștită aici, dar sănătatea mea nu e în ordine, nu a fost cum trebuie. Am stat în perfuzii tot timpul, cu aparat de respirat, injecții peste injecții – am fost toată vânătă. Acum merg la piscina, 1 oră pe zi la gimnastică în apă, la înot. În 6 luni o să îmi revin complet. Trăiesc la fel cu trăiam și înainte, dar o să fiu mai atentă la anumite lucruri. Și să nu îl mai înnebunesc pe soțul meu. Săracul, mă roagă de nu știu când să nu mai fumez; dar eu nu am ascultat! Mi-a zis că nu poate să trăiască făra mine, să rămână sigur. E un om prea cumsecade…”, a povestit artista, în primăvară, la Prima TV.

