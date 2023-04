Von der Leyen, aproape de șefia NATO. Bogdan Chirieac: Are șanse mari pentru că este din Germania; Klaus Iohannis nu cred că a fost, cu adevărat, în cărți pentru postul acesta

„Doamna Ursula von der Leyen are șanse mari pentru că este din Germania și înainte să ocupe funcția la nivelul Comisiei Europene, a fost ministru al apărării acolo. Germania a cheltuit 100 de miliarde de euro pentru înzestrarea armatei, pentru că vrea să redevină o forță militară; se pare că americanii și aliații europeni sunt de acord cu lucrul acesta. Un stat care are un astfel de buget al apărării are dreptul să ofere funcția cea mai înaltă dintre civili.

Von der Leyen nu a fost deloc un ministru tocmai bun și nici în funcția excepțională pe care o deține, în fruntea Uniunii Europene, nu a avut rezultate fabuloase. Mai mult, așa cum ați spus, sunt și discuțiile, pentru că nu cred că e vorba de vreo acuzație reală, referitoare la vaccinuri. Cu toate acestea, una e gura lumii - presa - alta e interesul politic major”, a declarat analistul politic.

Întrebat dacă mai ține minte că era în cărți și Klaus Iohannis pentru ocuparea acestui post, Bogdan Chirieac a răspuns:

„Mi-e teamă că nu a fost niciodată, asta ne-am dorit noi. Am sperat, mai era și redactorul român de la Deutsche Welle care îl vehicula, dar nu cred că a fost, cu adevărat, în cărți pentru șefia NATO”.

Reamintim că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află în cursa pentru a deveni noua șefă a NATO, a informat vineri ziarul The Sun, citând o sursă diplomatică.

Un număr de state membre NATO au sugerat că von der Leyen va prelua alianța în octombrie, se arată în raport.

Actualul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, cel mai probabil își va încheia mandatul, așa cum era planificat, în octombrie. Ulterior, acestuia i-a mai fost prelungit mandatul de trei ori și a servit, în total, de aproape nouă ani.

Raportul publicat de Sun, care citează surse din Marea Britanie, a transmis, de asemenea, că Londra s-ar putea opune prin veto opțiunii ca Ursula von der Leyen, fostul ministru german al apărării, să obțină mandatul de secretar general al NATO. Britanicii ar invoca istoricul ei, considerat slab, la conducerea forțelor armate ale Germaniei.

Ziarul german Welt am Sonntag a anunțat că prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, și secretarul britanic al Apărării, Ben Wallace, se numără printre candidații de frunte pentru a-i succeda lui Stoltenberg.

