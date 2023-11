Vocea României: Tudor Chirilă a ales următoarea pereche care intră la duel

Este vorba despre Livia Crăescu și Katia Florea. Cele două tinere s-au arătat încântate de melodia primită de la antrenorul lor. ​„Piesa pe care a ales-o Tudor pentru noi, simt că a fost aleasă poate puțin mai mult pentru mine, pentru că eu deja cânt Norah Jones. Rezonez foarte mult cu Norah Jones. Are această eleganță în voce și consider că piesa este o alegere extraordinară. (...) Simt sincer că am șanse să ajung în live-uri. Simt, pentru că sunt pregătită”, a declarat Livia la testimoniale.

Cele două concurente au interpretat piesa „Turn me on” a artistei Norah Jones.

Theo Rose: „Mi-a plăcut ce ați făcut amândouă. Aș vrea să-ți spun Livia că îți stă foarte bine așa. E un nou tip de atitudine cu care te vedem și ți se potrivește. Dar trebuie să recunosc că mi-a plăcut mai mult maniera în care a nuanțat Katia. Vă felicit!”

Smiley: „Pentru mine a fost ca o masă de fine dining. Adică câte puțin din fiecare... arată bine, gustul este rafinat. Cam așa a fost și da e vorba de fragilitate și e vorba și de felul în care ați emis sunetul. Eu la asta am fost atent. (...) Amândouă ați fost foarte mișto”

Horia Brenciu: „Piesa fragilă și cred eu că a câștigat cea mai fragilă voce. Este una dintre însușirile pe care un artist trebuie să le aibă. La Katia am văzut mai bine acea fragilitate de care vorbeam”

Tudor Chirilă: „E un test ăsta să cânți reținut și pentru asta meritați aplauzele mele și ale tuturor”

Antrenorul a ales să meargă mai departe cu Katia Florea.





Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News