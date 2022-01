Vlad Gherman și Oana Moșneagu, vacanță împreună. Care e relația lor, imaginile momentului după despărțirea de Cristina Ciobănașu

Actorii Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au anunțat că s-au despărțit la începutul anului 2021 și au luat prin surprindere pe toată lumea cu anunțul lor.

Ăsta o să fie un video diferit, greu de făcut și cu atât mai greu de digerat, însă îl facem pentru că voi ne-ați fost întotdeauna alături, ne-ați susținut și unii dintre noi ați și crescut alături de noi și meritați să știți adevărul de la noi, oricât de dureros sau greu de crezut ar fi. Cris și cu mine ne-am despărțit”, a Vlad Gherman pe Facebook.

"Eu și Vlad nu mai formăm un cuplu. Am decis împreună că e mai bine să o luăm pe drumuri separate, însă rămânem prieteni”, a spus Cristina Ciobănașu.

"Se poate să rămânem prieteni după 9 ani de relație și, mai mult decât atât, o să ne avem spatele unul celuilalt. E greu, într-adevăr, avem trei săptămâni de când plângem încontinuu. Am perpelit decizia asta pe toate părțile și am ajuns la concluzia că e cel mai corect lucru pe care putem să-l facem pentru noi ca indivizi. Ce trebuie să înțelegeți este că 2020 și-a lăsat amprenta și asupra relației noastre”, a adăugat Vlad Gherman.

Vlad Gherman iubește din nou?!

Deși s-a tot zvonit în ultima perioadă că ar forma un cuplu cu Oana Moșneagu, colega sa de platou din serialul "Adela", niciunul dintre ei nu a confirmat zvonurile, ba chiar au spus că sunt doar prieteni.

Cu toate acestea, postările lor de pe Instagram i-a dat de gol și se pare că Vlad Gherman și Oana Moșneagu au plecat în vacanță împreună.

Pe contul de socializare al actorului au apărut și primele imagini cu cei doi.

"M-ați întrebat dacă eu și cu Oana suntem împreună, iar acesta este momentul în care o să aflați. M-au întrebat fanii dacă noi doi suntem împreună", a spus Vlad Gherman recent.

"Hai, Gherman, lasă-mă să dorm", a spus Oana Moșneagu.

"Ok", i-a răspuns Vlad Gherman.

Oana Moșneagu, detalii despre relația cu Vlad Gherman

"Eu, Mara (n.r Mara Oprea), Vlad și Alecs (n.r. Alecsandru Dunaev) am legat o prietenie foarte frumoasă în contextul acestui proiect. Cris privește relația noastră de prietenie cât se poate de normal. Suntem prieteni și, da, ce-i drept, ne-am apropiat foarte mult toți patru, eu, Mara, Alecs și Vlad, de mai bine de jumătate de an, după ce fiecare a trecut printr-o despărțire. Ne-am sprijinit reciproc. Faptul că am trecut prin perioada aia dificilă împreună ne-a unit. Dar și cu Cris ne înțelegem toți bine, râdem împreună pe set, ne mai povestim, sfătuim”, a declarat Oana Moșneagu.

View this post on Instagram A post shared by ???????????????? ???????????????????????????? (@vladgherman_oficial)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News