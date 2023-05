Visa Waiver. Kathleen Ann Kavalec, ambasadoarea SUA în România: ”Sper că vom continua să eliberăm multe vize”. Adevărata problemă în cazul procentului de respingere

Iată interviul acordat Antena 3, conform Rador:

Visa Waiver

Reporter: Doamna ambasador Kavalec, care sunt obiectivele principale ale mandatului dvs în România? Putem spera ca în timpul mandatului dvs românii vor călători în Statele Unite fără vize?

Kathleen Ann Kavalec: Desigur. Întâi dați-mi voie să vă spun despre obiectivele mele pentru acest mandat. Întâi de toate este cooperarea şi întărirea securităţii şi am vorbit puţin despre cum face asta în ceea ce priveşte prezenţa militară şi sprijinul pentru creşterea capabilităţilor de apărare ale României. În al doilea rând, creşterea comerţului şi a investiţiilor. Mă bucur să văd că un număr de companii americane operează aici, în jur de 960, este mai mult de dublu faţă de prima mea vizită aici şi 110 mii de locuri de muncă din România pot fi atribuite direct prezenţei americane aici. Deci, aş vrea să extindem şi să creştem această cooperare. A treia zonă este ceea ce noi numim întărirea democraţiei şi promovarea schimburilor între oameni. Această zonă este legată de cea de-a doua zonă pentru că este mai uşor să atragi companii americane să investească aici, iar ceea ce ne spun acestea că vor este un mediu transparent, stabil, cu stat de drept, unde să poată investi, unde pot fi siguri că deciziile despre taxe, despre regulamente nu se vor schimba constant. Deci vor să vadă stabilitate şi să aibă o siguranţă a investiţiilor. Vor să ştie că există un sistem al statului de drept care le dă voie să rezolve disputele în justiţie, să poată fi abordate; de asemenea, se va implica în programe care sprijină îmbunătăţirea sistemului de justiţie, care promovează transparenţa şi guvernarea şi care sprijină mass-media liberă, inclusiv mass-media independentă. Este foarte importantă ca o democraţie sănătoasă să aibă o mass-media independentă puternică şi vibrantă, cu transparenţă în finanţarea, cu capacitatea de a investiga liber şi de a avea acces la informaţii şi la guvernare. Şi legat de asta, desigur sunt programe de schimb de experienţă. Deci, asta înseamnă schimbul de vizite, formare, educaţie în Statele Unite, schimburi educaţionale în ambele direcţii cu programul nostru Fullbright. Aţi menţionat Visa Waiver, mi-ar plăcea ca România să intre în programul Visa Waiver. Am început să mă ocup de această chestiune chiar înainte de a veni în România. Am avut discuţii cu oficialii de la Departamentul de Securitate Internă. Cred că suntem pe un picior bun de plecare cu guvernul român. Acest efort are două etape. Prima se referă la semnarea de acorduri privind schimbul de informaţii, care se poate baza pe ce am început deja. A doua se referă la analizarea ratei de respingere pentru vize. Cred că împreună cu guvernul român putem susţine o campanie de informare care va îmbunătăţi calitatea cererilor, astfel ca cetăţenii să ştie cum să aplice cu succes pentru vize. Dar legat de asta, înainte să ajungem aici, e important să ştim că eliberăm deja multe vize. Cred că privind vizele pentru America vasta majoritate a cererilor e aprobată. Iar vizele noastre sunt valabile 10 ani. E uşor să fie reînnoite. I-aş încuraja pe cei care au viză să o reînnoiască pentru că se poate face online, fără interviu. Sper că vom continua să eliberăm multe vize. Voi vizita departamentul de vize chiar mâine, pentru a-i întâlni pe câţiva solicitanţi. Vreau să-i întreb ce planuri au când ajung în SUA. Chestiunea aceasta e categoric o prioritate a mandatului meu.

Reporter: Care e rata de respingere acum?

Kathleen Ann Kavalec: Cred că acceptăm 9 din 10 cereri. Vrem să reducem respingerile şi să eliberăm şi mai multe vize. Acum, cel puţin 9 din 10 (sunt respinse).

Reporter: Acceptarea în programul Visa Waiver depinde de procentul respingerilor, nu?

Kathleen Ann Kavalec: Da. Trebuie să reducem procentul vizelor refuzate. Parţial motivele ţin de informare. Oamenii trebuie să ştie să aplice pentru vize pentru care se califică, să înţeleagă ce le permite să facă această viză, cât timp le permite să stea în SUA, dacă pot munci sau nu. Trebuie să aplice corect pentru viză, fie că e de turism sau pentru a munci. Ne vom strădui să-i informăm mai bine, astfel încât cererile lor să fie aprobate.

Independența energetică

Reporter: Statele Unite joacă un rol crucial în ajutarea României de a-şi atinge un obiectiv strategic: independenţa energetică. În privinţă energiei nucleare, a gazului, şi alte tipuri de energie avem nevoie de mai multe investiţii, de companii cu o experienţă îndelungată, cum sunt companiile americane.

Cum ar putea SUA să ajute România să-şi atingă acest obiectiv strategic, mai ales când vorbim de independenţa energetică, dar şi pentru a ajunge un exportator de energie în Europa?

Kathleen Ann Kavalec: Acesta e un domeniu în care cred că România are un potenţial grozav şi a arătat deja că are capacitatea de a conduce lucrurile. Cred că România are şanse să devină un lider în diversificarea energiei şi independenţă energetică în Europa. SUA au apreciat semnarea, în 2022, a unui acord interguvernamental în privinţa energiei nucleare civile, şi lucrăm strâns cu guvernul ucrainean asupra mai multor priorităţi pentru a îmbunătăţi şi a creşte producerea de energie prin folosirea de centrale nucleare civile. O prioritate e de a ajuta la renovarea centralei de la Cernavodă, de a renova primul reactor şi de a construi alte două reactoare, 3 şi 4. Ne străduim să identificăm surse de finanţare pentru asta. Dar celălalt punct e şi mai interesant şi are legătură cu introducerea unei noi tehnologii, dezvoltată şi implementată în SUA. E vorba de folosirea reactoarelor nucleare modulare de mici dimensiuni. E un mod de a produce energie nucleară într-un fel care poate fi adaptat. Poţi construi un reactor mai mic sau mai mare. E mai sigură şi mai eficientă. Sunt încântată că vineri vom merge la Universitatea Politehnică din Bucureşti, unde vor lansa, pentru prima dată în Europa, primul panou de simulare a unui reactor nuclear de mici dimensiuni. Vai fi folosit pentru pregătirea inginerilor în această nouă tehnologie. Lucrăm împreună cu România pentru a dezvolta acest tip de tehnologie aici.

Reporter: Avem nevoie de programe de educare pentru această tehnologie nouă?

Kathleen Ann Kavalec: Această tehnologie e estimată să creeze 8.000 de locuri de muncă. E important să ştim că, din moment ce România deja are o experienţă în energia nucleară, deja aveţi mulţi ingineri calificaţi care sunt experţi în acest domeniu. Cred că România are capacitatea de a devei un centru de educare în acest domeniu, în Europa. Multe ţări s-au arătat foarte interesate de această tehnologie, la fel şi UE. Cred că va exista o competiţie pentru a dezvolta şi implementa acest tip de tehnologie, care e mai sigură şi mai eficientă şi care poate fi folosită în mai multe domenii. România a făcut multe şi în privinţa energiei eoliene, solare, hidro. Aveţi resurse de gaz. E un potenţial atât de mare aici şi suntem încântaţi să colaborăm pentru a vă atinge obiectivele în această privinţă.

Cum se vede România de la Washington

Reporter: Care sunt principalele îngrijorări, cum se văd de la Washington? Suntem parteneri strategici, suntem aliaţi în NATO, suntem parteneri în susţinerea democraţiei de mulţi ani, dar sunt unele îngrijorări şi le vedem în rapoartele Departamentului de Stat şi alte instituţii. Ce puteţi spune despre acestea?

Kathleen Ann Kavalec: Percepţia principală pe care România o are în Washington e că e un aliat strategic important şi e foarte pozitivă. În Washington, cred că oamenii sunt în general foarte recunoscători pentru tot ce-a făcut România recent ca răspuns faţă de războiul din Ucraina, legat de primirea refugiaţilor din Ucraina, a căldurii şi empatiei cu care aceşti refugiaţi ucraineni au fost primiţi. Cred că sunt peste 4 milioane de refugiaţi care au tranzitat România şi în jur de 100.000 care au rămas aici. Am vorbit cu mulţi dintre ei şi fiecare mi-a spus cât de bine a fost primit aici, cât de recunoscători sunt. Unul dintre ei mi-a spus că românii sunt îngerii lor păzitori. Îmi imaginez că relaţiile dintre România şi Ucraina se vor îmbunătăţi. De asemenea, aţi fost foarte utili în ceea ce priveşte permiterea tranzitului cerealelor ucrainene, astfel încât să poată ajunge pe pieţele din Africa şi din alte locuri, ceea ce este important pentru securitatea alimentară a lumii. Guvernul român a fost minunat şi nu a cedat apelurilor de a bloca transporturile de cereale ca alte ţări. Cred că acest lucru este lăudabil şi este foarte apreciat la Washington. Dacă ar fi arii de îngrijorare, în mod particular am aflat de la mediul de afaceri american şi m-am întâlnit cu multe persoane din mediul de afaceri. Aceasta se leagă cu ceea ce am spus mai înainte, oamenii de afaceri americani speră la un mediu care este predictibil, transparent, care nu se schimbă cu fiecare guvernare, astfel încât să poată lua decizii de investiţii şi vor să investească sume mari de capital, vor să construiască fabrici, vor să dezvolte, dar unii dintre ei au fost frustraţi în trecut de schimbarea politicii de taxe, ale reglementărilor şi frustrări din cauza sistemului statului de drept. Cred că acestea sunt ariile, din nou, când am vorbit despre activităţi privind comerţul şi investiţiile, asta include şi încercarea de a pleda pentru mai multă stabilitate în reglementările guvernamentale, mai multă transparenţă în ajutorarea companiilor de a naviga prin unele din aceste încercări. Trebuie să spun că ajungând aici am găsit o bună receptivitate în guvern, în înţelegerea îngrijorărilor, în încercarea de a răspunde. Deci, aceasta este o zonă la care vom continua să lucrăm. Aţi menţionat despre rapoarte. Sunt unele raportări pe care Departamentul de Stat le face anual, de exemplu despre traficul de persoane, iar aceasta este o zonă de îngrijorare pentru că România nu doar are o problemă cu traficul de persoane, dar este ţara de destinaţie şi ţară sursă./geftene/

Deci sunt multe provocări, iar vestea bună este că am aflat că forţele de ordine au o bună cooperare cu forţele de ordine americane şi putem vedea unele îmbunătăţiri în această zonă, mai multă atenţie din partea română, deci speranţa noastră este că acest raport a ajutat, a contribuit la îmbunătăţiri în această zonă. Acestea sunt tipurile de lucruri, cred că rapoartele noastre încearcă să identifice zone unde putem lucra împreună pentru a face îmbunătăţiri cu beneficiu pentru ambele ţări.

Realizator: Doamnă ambasador, v-aţi întors în România după aproape 20 de ani.

Kathleen Kavalec: Da.

Realizator: De la sosirea dvs în România, aţi călătorit mult.

Kathleen Kavalec: Da.

Realizator: Aţi văzut multe oraşe. Cum evaluaţi România după 20 de ani şi care credeţi că este potenţialul acestei ţări în toate domeniile?

”Cred că o mai bună concentrare pe infrastructură face o mai mare diferenţă”

Kathleen Kavalec: Am plecat în 2008, deci sunt 15 ani. Este o mare plăcere să mă întorc. Am fost bine primită şi am putut să călătoresc. Ieri, a fost aniversarea mea de trei luni aici. Am încercat să vizitez multe locuri. Văd un progres economic impresionant, ţara este într-o stare mai bună decât atunci când eram eu aici, am văzut multe noi construcţii, multe renovări. Am fost în Iaşi recent, arată foarte frumos. Abia aştept să vizitez Clujul, am fost în Timişoara, am fost în Constanţa, deci am văzut multe schimbări pozitive. Când privim la statistici, cred că PIB-ul României s-a triplat de când am plecat eu şi venitul pe cap de locuitor a crescut. Când am plecat eu, în în 2007, era la 44% din venitul mediu european şi acum este la 77% din media europeană, deci o bogăţie mai mare. Multe evoluţii in ceea ce priveşte investiţiile noi, statistica mea spune că schimburile comerciale cu SUA s-au triplat la mai mult de cinci miliarde, comerţul în ansamblu, importurile s-au dublat, exporturile s-au triplat, UE a investit 62 de miliarde de când am plecat eu, deci vedem un număr dublu de companii americane, noi aeroporturi, în Iaşi se va deschide un nou aeroport. Un lucru pe care l-am observat şi despre care toată lumea se plânge este traficul auto, infrastructura. Speram să văd mai multe autostrăzi... Ştiu că au fost construite câteva noi drumuri, dar ştiu că toată lumea abia aşteaptă să vadă construindu-se noi autostrăzi, asta ar face diferenţa. Personal, eu prefer trenul şi aş vrea să vă construite mai multe linii de cale ferată, asta ar ajuta. Am discutat despre energie, am discutat despre afaceri, am discutat despre marea forţă pe care o are educaţia din România în ceea ce priveşte faptul că aveţi un bun nivel de pregătire în ştiinţă, în matematică şi în domeniul IT. Cred că potenţialul de aici este foarte ridicat în ceea ce priveşte independenţa energetică, securitatea energetică, în ceea ce priveşte atragerea investiţiilor. Cred că o mai bună concentrare pe infrastructură face o mai mare diferenţă. Am discutat cu diferiţi miniştri despre ceea ce vreau să fac la acel nivel, dar cred că România a avut cele mai mari rate de creştere din Europa în această perioadă. Cred că potenţialul României este chiar mai mare şi cred că prin abordarea problemelor despre care au vorbit investitorii noştri şi anume stabilitatea, transparenţa, claritatea şi consolidarea sistemului de stat de drept, cred că potenţialul este nelimitat.

