Vîlceanu anunță un val de scumpiri. Elena Cristian: Este o premieră pentru actualul guvern

Creşteri de prețuri la carburanţi, la energie, la utilităţi, la alimente. Până acum, niciunul dintre guvernanţi nu a vrut să recunoască valul acesta uriaş de scumpiri. Astăzi, a recunoscut ministrul de Finanţe, care ne spune să stăm liniştiţi că o să treacă.

"Asta este o bilă albă pentru noul ministru al Finanţelor pentru că este o premieră pentru actualul guvern. Cel puțin, eu nu ştiu să fi existat alt ministru. Ministrul Energiei nu a ieşit nici măcar o singură dată să ne explice de ce au crescut tarifele la energie cu peste 25% - date oficiale. Acum m-am uitam pe datele de la INS: energie electrică - 24,6%, ulei - 18%, combustibil - 12,9%, gaze - 21%, pâine - 5%. Sigur, au fost şi scăderi la biletele de avion... Ce să facem... Toate acestea au loc în creşterea cursului cu slăbirea Leului din ultimul an. Sigur că reduc puterea, reduc considerabil puterea de cumpărare a românilor. Ce este bine este că ministrul Finanţelor a recunoscut.

Sigur că ar fi putut să ne spună cum va face sau care sunt pârghiile prin care tarifele la energie, la gaze, la combustibil, pentru că se apropie iarna, vor scădea, dar asta nu se va întâmpla. Cel puţin din informaţiile pe care le avem noi de pe pe piața liberă a energiei, în momentul acesta nu este posibil să se revină la tarifele de acum un an pentru că vorbim de creşteri an de an, în iunie-iulie. Este clar că trebuie gândită o strategie cel puţin pentru consumatorii vulnerabili. Trebuie pusă în aplicarea legea consumatorului vulnerabil și trebuie să se întâmple ceva în următoarea perioadă pentru că nu vor putea fi suportate facturile la gaz, la energie, pe timpul iernii", a spus Elena Cristian, în emisiunea Punctul de Întâlnire, de la Antena 3.

"Sunt scumpiri destul de mari"

"Sigur că simt scumpiri. Sunt scumpiri destul de mari la energie electrică, la combustibil, la gaze, la materialele de construcţii. E o tendinţă generală în toată Europa şi în lume de creştere a preţurilor, pentru că atunci - şi o să vedeţi că o altă afirmaţie pe care am spus-o în context nu a fost deloc o gafă - atunci când ai o creştere economică puternică iar cererea agregată are un ritm de creştere mult mai mare decât oferta agregată, există o presiune inflaţionistă. Sunt creşteri de circa 24% la energia electrică, la gaze de peste 20%, la combustibil de 13-14%, deci ca toată lumea şi eu resimt aceste scumpiri dar sunt convins că e un fenomen tranzitoriu", a spus Dan Vîlceanu.