Viktor Orban cere desființarea Parlamentului European: ”Redați controlul statelor membre!”

Scandalul recent de la Parlamentul European dezvăluie cum ”garanțiile anticorupție” ”au eșuat lamentabil”, a scris pe Twitter premierul ungar, Viktor Orban , propunând desființarea Parlamentului European ”pentru a restabili încrederea publicului”.

”Soluția noastră: crearea unui nou Parlament European, format din delegați naționali. Acest lucru ar asigura o mai bună perspectivă, responsabilitate și credibilitate!” a adăugat Orban.

1/2 The recent @Europarl_EN scandal is revealing. The EP’s anti-corruption safeguards have failed miserably. If we want to restore public trust, it’s time to abolish the European Parliament. Our solution: pic.twitter.com/fxHQpmJUZR