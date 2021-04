VIDEO Petreceri pe plajele din Spania, în ciuda restricțiilor anti-COVID-19 care obligă la purtarea măștii și la soare

În Barcelona, ​​Tarragona şi alte oraşe populare de pe coasta de nord-est a Spaniei, mulţimile s-au adunat pe plaje, fără măşti și fără distanţare socială, potrivit Reuters.

Potrivit poliției, pe o plajă populară din centrul Barcelonei, zeci de petrecăreţi au dansat încălcând restricţiile menite să prevină răspândirea coronavirusului.

"Barcelona este locul perfect pentru petrecere, pentru a bea, dar aceasta este o mare problemă, poliţia care îi opreşte pe oameni să se distreze", a spus un britanic de 32 de ani.

O altă petrecere la care poliția a luat măsuri a fost la un bar din Sant Feliu de Llobregat, lângă Barcelona, ​​şi a amendat 33 de persoane pentru încălcarea restricţiilor COVID-19, a scris pe Twitter Mossos d’Escuadra, poliţia regională catalană.

Catalonia a interzis întâlnirile a mai mult de șase persoane în zonele publice, iar oamenii pot primi amenzi de la 300 la 600 de euro, conform poliției.

Miquel Samper, ministrul regional de Interne catalan, a declarat că oamenii ar trebui să poarte măşti dacă se amestecă cu alţii pe plajă, dar nu ar trebui să facă acest lucru dacă fac plajă sau înoată în mare, îndrumări care diferă de legislaţia naţională care impune purtarea măștii inclusiv la soare.

Covid? What Covid? People dance at Barceloneta beach, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Barcelona, Spain, on April 2, 2021. Pic credit: REUTERS/Nacho Doce pic.twitter.com/RCkErlb4RY

People dance on a ship in the seaport and Barceloneta beach amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Barcelona pic.twitter.com/EUYdqTL9lC