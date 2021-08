VIDEO - Panică în Turcia. O centrală termică, evacuată din cauza unui incendiu

O centrală termică din sudul Turciei, aflată pe coasta Mării Egee, a fost evacuată miercuri întrucât era ameninţată de un incendiu declanşat în urmă cu o săptămână, relatează Agerpres, citând AFP.



"Centrala este în curs de a fi complet evacuată", a scris pe Twitter primarul oraşului Milas, Muhammet Tokat.

NOW - Flames have entered the thermal power plant in Milas, Turkey. The plant has been evacuated, sirens are sounding.pic.twitter.com/X92SU90SJM