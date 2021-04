Potrivit RO Vaccinare, Dorian Popa s-a imunizat împotriva Covid-19. „Când am plecat în Africa am făcut 5 vaccinuri, când am plecat în Asia am făcut 4 vaccinuri și când am plecat în Madagascar am făcut alte 4 sau 5 vaccinuri. Să fim serioși, fraților!”, a transmis artistul preferat al tinerilor.