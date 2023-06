Vica Blochina: Câștig și 30.000 euro pe lună. Am nevoie de măcar 15.000 euro pe lună pentru viața de zi cu zi

Moderatoarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” a întrebat-o pe vedetă cât produce:

„Depinde. Când vorbim de vremurile de acum doi sau trei ani este oficial se poate vedea, atunci făceam 25-30 de mii de euro pe lună. Erau momentele în care firma nu mai mergea. Făceam două mii, trei mii, depinde.

Să am eu viața asigurată, pentru a avea tot ce îmi trebuie am nevoie de 10-15 mii de euro pe lună. Cât produc eu nu pot să spun clar pentru că nu îmi place să fiu penibilă.

Întotdeauna sunt oameni care produc mult mai mult și râd de mine că mă laud. Cei care nu au deloc bani, după acea mă urăsc.

Eu am un standard de viață ridicat și anul trecut am avut un colaps. Mi-a mers foarte rău, dar am căzut și m-am ridicat.

Este un mod firesc al mersului vieții. Este ceva absolut normal. Dar eu muncesc, îmi place și nu vreau să muncesc mai mult decât un bărbat.

Dacă am un bărbat lângă mine, el trebuie să muncească mai mult că după aceea eu devin bărbat”, a spus Vica Blochina în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai“.

Vica Blochina a dezvăluit o parte din averea ei.

Vica Blochina a spus ce avere are. Fosta iubită a lui Victor Pițurcă a dezvăluit doar valoarea unor imobile pe care le deține. Aceasta a spus că apartamentul ei valorează 300.000 de euro.

Apartamentul costă 300.000 euro, dacă într-adevăr ar fi fost adevărat că m-au evacuat din el, am familie și prieteni. Plus că mai am încă trei apartamente, în afară de acesta și vreo zece terenuri, declara acum ceva timp Vica Blochina pentru cancan.ro, scrie realitateasportivă.ro.

Vica Blochina a vorbit și despre trecutul ei, mărturisind că nu a fost niciodată cu bărbați săraci. Blondina a declarat că a avut relații și cu doi miniștri, dar nu a vrut să dezvăluie numele acestora.

„Eu am jucat la altă ligă, nu la jucători. Cum să fac eu aşa ceva, nu se putea face aşa ceva. Era aiurea. Am fost cu doi miniştri, dar nu le spun numele. Toată viaţa mi-au plăcut oamenii cu bani, care au făcut ceva în viaţă. Nu am fost combinată niciodată cu un bărbat sărac, nu am putut.”, a dezvăluit Vica Blochina la podcastul Fita cu Adita.

