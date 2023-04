”Vechea Europă a eșuat, iar Polonia este liderul noii Europe”, a declarat premierul polonez la Casa Albă

Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a salutat legăturile actuale dintre Varșovia și Washington drept ”cele mai bune din istorie” și a declarat intenția guvernului său de a face din armata Poloniei ”cea mai puternică din Europa ”, în parteneriat cu Statele Unite, potrivit Notes from Poland.

Premierul polonez a fost întâmpinat marți la Casa Albă de vicepreședintele Kamala Harris, care la rândul ei a lăudat Polonia ca fiind un ”aliat, partener și prieten valoros”. Cele două țări ”au o relație de durată bazată pe priorități comune și valori democratice” care ”crește în forță”, a adăugat ea.

Morawiecki a salutat, de asemenea, puterea relațiilor poloneze-americane. ”Nu există națiuni care să iubească libertatea la fel de mult ca polonezii și americanii, iar asta ne unește”, a declarat el.

Poland and the US share geopolitical and economic goals. As well as the same values.



Thank you Vice President @VP Kamala Harris for your strong support and productive collaboration. https://t.co/1ooQ0NWDkI