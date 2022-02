Vasile Dîncu are COVID: Se spune că marile întâlniri ale vieții sunt cele neplanificate. Nu m-a impresionat

"Se spune că marile întâlniri ale vieții sunt cele neplanificate. Nu se aplică, însă, tuturor întâlnirilor, cu atât mai puțin celor pe care le avem cu virusul care ne bântuie viețile de aproape 2 ani. L-am întâlnit, ieri, pentru a doua oară, dar nici de data aceasta nu m-a impresionat. Sper, așadar, că aceasta va fi ultima noastră întâlnire. Începând de miercuri sunt în izolare. Îmi exercit toate îndatoririle profesionale de la distanță, am suspendat doar întâlnirile față în față și audiențele.Nu am simptome, mă simt foarte bine și sunt nerăbdător să revin alături de colegii mei din Ministerul Apărării Naționale și din Guvernul României.Să ne revedem sănătoși!", a scris Vasile Dîncu pe Facebook.

Săptămâna trecută, un alt ministru a anunțat că a fost testat pozitiv COVID. Este vorba de Virgil Popescu, ministrul Energiei.

"De dimineață nu m-am simțit foarte bine, așa că am decis să fac un test rapid. Rezultatul a fost pozitiv. În urmă cu câteva minute am primit și rezultatele la testul RT-PCR, care a confirmat că sunt infectat cu COVID - 19. Am o formă ușoară, sunt izolat la domiciliu și iau tratamentul prescris de medici. Am făcut mai multe teste în ultima perioadă, ieri am avut test negativ. Vă doresc tuturor multă sănătate, aveți grijă de voi și de cei dragi. Păstrați regulile de distanțare socială, purtați masca și protejați-vă. Da, recomand în continuarea vaccinarea, pentru că sunt încrezător că vom reuși să scăpăm de acest virus, care ne tot dă viețile peste cap", a scris Virgil Popescu, pe 26 februarie, pe Facebook.

Arafat, despre revenirea la normalitate după valul Omicron

Șeful DSU, Raed Arafat a declarat, ieri, că există o posibilitate ca după valul Omicron să se ajungă la o normalitate sau cât mai aproape de normalitate. Acesta a mai precizat că e posibil ca restricțiile să fie ridicate.

”Acest lucru va depinde foarte mult de modul în care evoluează la noi. Noi am mai spus că este o diferență între noi și multe dintre țările astea care iau aceste decizii la acest moment. Toate semnele arată că mergem spre o situație mai stabilă și mai bună. Acest vârf poate să fie (...), într-adevăr, ultimul val semnificativ (n. r. COVID) în acest moment și să treacă după asta la o perioadă mai liniștită, să vedem ce se întâmplă: devine virus endemic, devine ca virusul gripal, asta nu știm încă să spunem. Sunt foarte multe păreri la nivelul oamenilor de știință.

Așa că există o posibilitate, într-adevăr, ca după acest val să ajungem la o revenire la normalitate sau cât mai aproape de normalitate și, într-adevăr, să vedem după asta cum evoluează situația, dacă mai apare ceva sau dacă se transformă în situația în care pare doar o infecție ușoară cum este acum cu Omicron, o infecție care să nu ducă la o presiune mare pe sistemul sanitar”, a afirmat Raed Arafat pentru Antena 3.

