Valul al doilea de proteste masive împotriva lui Macron. Francezii ies în stradă nemulțumiți de creșterea vârstei de pensionare/ video

Opt mari sindicate iau parte la greva care a perturbat programul școlilor, transportul public și programul rafinăriilor de petrol.

În toată Franța au loc marșuri care implică sute de mii de oameni, după ce o primă zi de proteste a atras peste un milion de oameni, scrie BBC.

Mai multe orașe au înregistrat aglomerații mai mari decât în 19 ianuarie.

????????????FRANCE - Today France Will Protest again, as Macron tries to raise the pension age. pic.twitter.com/4nJkyR12fM

Guvernul Macron continuă cu reformele vârstei de pensionare în ciuda sondajelor de opinie care sugerează că două treimi dintre alegători se opun schimbărilor, care își încep trecerea prin Adunarea Națională săptămâna viitoare.

Fără o majoritate în parlament, guvernul va trebui să se bazeze pe republicanii de dreapta pentru sprijin.

Cu câteva ore înainte ca protestul principal să înceapă în Place d'Italie din centrul Parisului, mii de manifestanți s-au prezentat la Toulouse, Marsilia și Nisa în sud și Saint Nazaire, Nantes și Rennes în vest.

Un număr de 11.000 de polițiști au fost desfășurați pentru a acoperi demonstrațiile care au avut loc în aproximativ 200 de orașe.

????????⚡️ Protests continue in France against raising the retirement age. In the city of Rennes in the west of the country, protesters clashed with the police.#france #macron #retraites #rennes pic.twitter.com/X1Jae14Agc