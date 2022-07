Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoşani, interzis în fotbal şase luni. A spus despre un arbitru că este "foarte slab"

Valeriu Iftime, finanţatorul celor de la FC Botoşani, nu mai are voie să aibă activităţi legate de fotbal timp de şase luni.

Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, publicată vineri, 29 iulie, a fost luată ca urmare a unei sesizări din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA).

Valeriu Iftime a fost interzis timp de şase luni din fotbal și a primit o amendă în valoare de 20.000 de lei.

“În temeiul art. 52.2.b şi 4 din RD al FRF, sancţionarea pârâtului Valeriu Iftime cu măsura interzicerii oricărei activităţi legate de fotbal pentru 6 (şase) luni şi penalitate de 20.000 lei”, este decizia comisiei.

Pe 27 mai, l-a făcut "foarte slab" pe Horaţiu Feşnic, arbitrul meciului cu Universitatea Craiova

"Pe joc nu sunt supărat, doar pe arbitraj. Ştiam că Feşnic o să greşească mult, parcă e făcut să fie slab. De ce i-a dat roşu lui Roman? Chiar nu înţeleg! Au mai fost cartonaşe galbene care ar fi trebuit date. Nu am fost cei mai buni, dar arbitrajul a influenţat foarte mult rezultatul, din păcate.

Nu ştiu dacă Roman chiar îl loveşte pe Papp. Îl loveşte, înseamnă că şi Roman e cu mintea în patru colţuri. Nu am făcut cine ştie ce mare meci, dar sunt nişte greşeli de arbitraj care puteau să clarifice mult mai mult jocul. Am fost slabi în seara asta!

Eu cred că Feşnic e un arbitru foarte slab. Nu sunt primele greşeli pe care le face împotriva noastră. Chiar am avut meciuri cu el la centru când a greşit catastrofal în favoarea noastră. Când am văzut că ne arbitrează, am zis că ne execută. Nu ştiu dacă vrea sau nu vrea. Sau dacă atât poate. În orice caz, e un arbitraj care a viciat rezultatul, în opinia mea.

Roman nu se întoarce la Craiova. Dacă a lovit, înseamnă că nu e cu mintea la Craiova, e cu mintea pe care nu o are...E o greşeală impardonabilă pentru un jucător ca el. El nu trebuie să dea cu pumnii, trebuie să dea gol.

Pentru mine e o seară tristă, FC Botoşani se închide în zona asta de echipă mică şi provincială. Pe de altă parte, cu un arbitraj bun era altceva. Pentru mine era o finală, iar greşelile lui Feşnic sunt impardonabile. Am cuvinte mult mai grele pentru el! Putem scăpa parţial dacă avem VAR, dar trebuie să ai minte să arbitrezi un meci cu VAR.

În orice caz, Feşnic nu are minte. E un arbitru ratat, văd că e împins în faţă de cineva care vrea să vadă cât poate greşi. Nu poate el greşi cât îl pot ei împinge să arbitreze. Feşnic e ratat pentru orice tip de fotbal, european sau naţional", a declarat Iftime, pe 27 mai 2022, conform Digisport.

Un club din Liga I îi închide uşa lui Becali: Ce să mai discutăm de alţi jucători?

„Eu nu ştiu de ce Gigi Becali tot trage de timp atât de mult. Pentru mine cazul lui Moruţan este unul închis. Gigi Becali tot va rămâne dator către noi şi după ce a depus acel apel. Nu are cum să câştige deoarece actele sunt foarte clare în favoarea noastră. Ce să mai discutăm acum şi de alţi jucători? Acum, dacă Botoşani nu mai este în play-off, oricum pe Gigi Becali nu îl mai interesează de jucători de la noi”, a spus Valeriu Iftime, conform Prosport.

Declaraţiile vin după ce FCSB nu a plătit către FC Botoşani procentele din transferul lui Olimpiu Moruţan la Galatasaray. Asta pentru că, susţine FCSB, turcii nu au plătit nimic până acum.

