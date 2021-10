Valentina Pelinel, soția lui Cristi Borcea, pe masa de operație. "Recuperarea este vitală"

Valentina Pelinel a ajuns pe masa de operație din cauza unui ligament rupt, după ce, în urmă cu opt ani, a suferit un accident la ski.

“Sunt bine și vă mulțumesc pentru gândurile bune. Fac recuperare de 2 ori pe zi cu specialiști cu care a lucrat la Dinamo soțul meu. Sunt pe mâini bune și foarte conștiincioasă. Deci nu e nici un motiv de îngrijorare. Operația realizată de domnul doctor Vlad Predescu a decurs cu succes și recuperarea este vitală ca să pot practica din nou toate sporturile care îmi plac.

Soțul meu mă susține din toate punctele de vedere. Și, de asemenea, întreaga familie și prietenii mei, cât și cei virtuali. Sunt binecuvântată să am alături de mine oameni minunați care îmi fac viața frumoasă și perioada de recuperare mai ușoară. I’ll be back, no worries:) (n.r.: Stați fără grijă, mă voi întoarce!”, a declarat Valentina Pelinel pentru ciao.ro.

Cum se menține în formă Valentina Pelinel

"Sunt adepta unui stil de viață echilibrat, ceea ce presupune alimentație corectă, sport regulat și o viață emoțională echilibrată. Echilibrul este cheia în toate, de aceea în vacanță nu țin cont de regulile obișnuite, din contra, îmi place să gust din bunătățile locului și să descoper feluri de mâncare inedite. Uneori se mai întâmplă să mă îngraș în vacanță, dar nu îmi fac griji, revin la sport și la alimentația potrivită imediat cum ajung acasă.

Înfometarea, alegerile alimentare drastice, presiunea pe care o pui pe tine sau vinovăția asociate cu mâncarea nu vor fi niciodată folositoare, așa că nu văd de ce în vacanță nu aș aprecia ceea ce locul are de oferit. Nu ajung în punctul în care să fiu nevoită să dau multe kilograme jos, pentru că balansez foarte bine alimentația și sportul. Iar când ai 3 copii care te provoacă la jocuri și activități dinamice toată ziua, kilogramele se dau ușor jos. Altfel îmi mențin în orice context rutina zilnică de sport și dieta corectă, fără să fac excese dar și fără să îmi impun restricții drastice", a declarat Valentina Pelinel pentru ciao.ro.

"Viața cu trei copii e o provocare"

"Viața cu tre copii e o provocare, dar o provocare plăcută. Nu există termen de comparație, pur și simplu ajungi să apreciezi viața din alte perspective, mai profunde și mai înțelepte. Când ajungi acasă și le vezi zâmbetul, simți că orice dificultate a meritat. Viața în căsnicie este și ea o provocare. Faptul că eu și Cristi facem o echipă, avem aceleași valori, ne dorim aceleași lucruri contează cel mai mult, ne unește și ne dă putere în orice situație. Fiecare etapă de viață are provocările, responsabilitățile și recompensele ei, nu se pot compara sau evita. Înveți din ce trăiești și te bucuri de fiecare etapă", a mai spus vedeta despre relația cu cei trei copii ai săi.