Valentina Pelinel, despre căsnicia cu Cristi Borcea: „Noi avem separare de bunuri”. A dezmințit mai multe informații care circulau prin tabloide /video

Aceasta a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Cristi Borcea. Valentina Pelinel a dezmințit mai multe informații care circulau prin tabloide.

„Foarte multe persoane își dădeau părerea despre noi și nu ar fi trebuit să aibă tupeul uitându-se puțin la viața lor. La noi există boala asta: cel mai pătat să iasă și să atace alte persoane.”

„Vrei să știi care e adevărul? Adevărul e că noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu. La noi nu se rezumă la bani nimic”, a declarat Valentina Pelinel, în podcastul lui Ameri Nasrin.

„Mulți nu au știut ce se întâmpla cu adevărat”

„Omul pe care eu îl iubesc era lângă mine. El știa că are toată susținerea mea. Amândoi am sacrificat enorm ca să fim împreună și să fim o familie. Am lăsat lumea să facă scenarii. Mulți nu au știut ce se întâmpla cu adevărat.”

„De când ne știm ne-am plăcut. A fost o chimie ca prieteni. Vorbeam foarte mult. Așa ne-am dat seama că avem lucruri în comun.”

„Noi comunicam foarte mult unul cu celălalt. Când a trebuit să aleg a fost momentul crucial”, a completat Valentina Pelinel.

