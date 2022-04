Valentina Pelinel, moment de sinceritate: Nu am regrete legate de cum am ales să-mi trăiesc viața

"Nu am regrete legate de cum am ales să-mi trăiesc viața"

"Am avut dintotdeauna vise și mi-am imaginat cum mi-aș dori să se întâmple lucrurile în viața mea. Sunt o visătoare realistă, dacă se poate spune așa. Ce am constatat însă este că, odată cu vârsta, devii mai iertător, mai matur, mai tolerant. Inevitabil creșterea copiilor m-a făcut mai atentă la ce contează cu adevărat. Am mult mai multă răbdare față de copii și familie, față de cei apropiați. Te focusezi mai bine, îți canalizezi energia spre lucrurile importante, chiar dacă față de exterior poate nu mai găsești aceeași înțelegere", a spus Valentina Pelinel, într-un interviu pentru ciao.ro.

"Nu am regrete legate de cum am ales să-mi trăiesc viața până acum. Cred că e important să fii împăcat cu ce este, cu ce ai făcut și să lași lucrurile să se întâmple așa cum este ordinea lor firescă. Există o forță mai puternică decât noi în univers care are grijă ca nimic să nu fie întâmplător", a mai spus vedeta.

"Cristi și-ar mai dori copii"

De curând, Valentina Pelinel a vorbit și despre viața de familie și a făcut mărturisiri inedite.

"Sincer, mi-am dorit să am copii de la un punct în viața mea, dar când ești foarte tânăr nu te gândești la asta. Nu m-am gândit, nu am fost genul care să zic că o să fac copii la vârsta de...și o să fie atâția sau au o să fie băieți sau fete. Nu m-am gândit niciodată! Dar, atunci când am simțit că vreau să am copii, am simțit cu tot sufletul. După ce s-a născut Milan parcă am simțit că nu e momentul să mă opresc. Mi-am dorit mai mult de atât. Am descoperit sentimentul maternității. Mi-am dorit să aibă frați și uite că are două surori!", a mărturisit Valentina Pelinel pentru click.ro.

"Lui Cristi îi plac copiii, și-ar mai dori. Nu-i nici o problemă, dar, sincer, suntem bine, pentru că nouă copii necesită multă atenție, e multă responsanbilitate", a spus vedeta.

