Vâlcu: Am uitat să fac vaccinul și am avut gripă cu temperatură 40. Nu e ușor. Lumea nu știe ce e

„A fost același mecanism activat și în cazul Pfizer la început. Trei persoane de 99 de ani au murit după vaccinare. O persoană de 99 - 101 ani poate să moară și după un ceai, nu după un vaccin. A explicat foarte clar un cercetător de la Oxford: dacă dăm zece tablete de zahăr la zece oameni nu o să se întâmple nimic. Dacă dai la un milion de oameni, vor muri din acel milion. Apar accidente, oamenii pot face infarct etc. În ziua aia se pot întâmpla multe. Am și calculat: sunt 220.000 - 230.000 de decese pe an în România. Deci, în jumătate de an, cât se face vaccinarea, vei avea 100.000 de decese”, a explicat Val Vâlcu, vineri, în cadrul emisiunii „Deferiţi mass-media” de la DCNewsTV.

„S-a creat o isterie”, a mai spus acesta.

„Eu cred că se vor banaliza incidentele din jurul vaccinării”, a zis, ulterior, Cozmin Gușă.

Discuția s-a îndreptat și către vaccinul antigripal. „Eu fac acest vaccin de când există”, a precizat Val Vâlcu. „Într-un singur an, nu l-am făcut, din greșeală, am uitat. Am avut gripă cu temperatură 40. Nu e ușor. Lumea nu știe ce e aia gripă. Nu ai avut gripă, ai avut o viroză banală, pentru că, atunci când faci gripă, nu uiți. O să-ți amintești unde erai când a început gripa, ca la cutremur”, a spus Val Vâlcu.