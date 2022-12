Valérie Cioloş-Villemin s-a retras în munți: Mi-am petrecut duminica fără curent, mi-am încălzit supa pe sobă / foto

Astăzi și-a petrecut ziua fără curent. Valérie Cioloş-Villemin a spus că s-a trezit cu 17 grade în cameră și a făcut focul în sobă. Ea a mai zis că și-a încălzit supa crema și apa pentru ceai sus, pe sobă. După 12 ore, curentul a revenit: „Ce minune traiesc fiecare zi fara sa stiu”. Apoi, soția lui Dacian Cioloș a făcut o paralelă cu viața pe care o duc ucrainenii.

Iată mesajul postat de Valérie Cioloş-Villemin:

„O duminica fara curent. De la 5 dimineata m-am trezit caci erau 17 grade in camera. Imposibil sa pun in functiune caloriferul electric. Fac foc in soba. Ce minune!

Ieri m-am culcat cu gandul la jumatatea din Ukraina fara curent. Cum poti face fata? Pentru mine, absenta electricitatii inseamna sa fii fara apa, fara posibilitatea de a gati, de a incalzi in bucatarie. Atat. In rest, am caldura in camera. Imi incalzesc supa crema si apa pentru ceai, sus pe soba. Functioneaza. E doar calduta, dar merge.

In schimb gandurile zboara catre continutul congelatorului… oare care ore poate rezista fara sa se altereze continutul? Ora 16:48. A revenit curentul, dupa 12 ore. Waou. Ce minune. Ce minune traiesc fiecare zi fara sa stiu”, a scris Valérie Cioloş-Villemin pe Facebook.

„E de folos sa stii sa traiesti fara electricitate sau/si apa la robinet. Eu invat de la zero”, a mai scris soția lui Dacian Cioloș.

Apoi, un internaut i-a scris: „In mediul rural din Romania, 20% din populatie traieste mai rau decat ukrainienii, de ani de zile, fara sa fie război. La acesti ROMÂNI v-ati gândit vreodata cu atata compasiune?”

Iar răspunsul oferit de Valérie Cioloş-Villemin a fost: „Mersi ca vorbiti de compasiune. E un sentiment. Nu o gandire. Este ceea ce simti cand stii ca este suferinta. Oriunde o fi ea. Si in sufletul dvs, si in Romania, si in alte parte din lume. Caci suntem toti oamenii, nu e asa?”

Valérie Cioloş-Villemin a postat și câteva imagini pentru a arăta cum și-a petrecut ziua de duminică fără curent:

VEZI ȘI: Culise: Nehammer a întins o capcană Bucureștiului. Cine e ”vinovat” pentru răsturnarea de situație în cazul Schengen: https://www.dcnews.ro/culise-nehammer-a-intins-o-capcana-bucurestiului-cine-e-vinovat-pentru-rasturnarea-de-situatie-in-cazul-schengen_899060.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News