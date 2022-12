Val de frig în Elveţia, unde temperaturile au scăzut până la minus 27 de grade Celsius.

Noaptea de duminică spre luni a fost una deosebit de geroasă pentru o dată din luna decembrie în Elveţia, informează DPA. În Munţii Buffalora din estul ţării, temperaturile au coborât până la -27 grade Celsius la altitudinea de 1.970 de metri, a anunţat luni Meteonews.

Cea mai scăzută temperatură măsurată la o altitudine de sub 1.000 de metri a fost înregistrată în micul oraş Welschenrohr din nord-vestul ţării, unde termometrele au indicat valoarea de -17,9 grade Celsius la altitudinea de 679 de metri. Cu toate acestea, niciun record nu a fost doborât noaptea trecută în Elveţia. Cele mai multe dintre recordurile de ger înregistrate în această ţară datează din anii 1970 şi 1980.

Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată în Elveţia a fost de -41,8 grade Celsius şi a fost măsurată în satul La Brevine din vestul ţării în ianuarie 1987, potrivit meteorologilor elveţieni. În noaptea de duminică spre luni, temperatura măsurată în La Brevine a fost de -25,3 grade Celsius.

Elena Mateescu, directorul ANM, a dezvăluit prognoza meteo pentru perioada ce urmează.

„Animația termică ne indică posibilitatea ca într-adevăr, în următoarele zile, în special la nivelul României, temperatura să scadă. O scădere semnificativă comparativ cu ce am avut în ultimele zile”, a spus Elena Mateescu la Antena 3 CNN. „În partea de vest, deja masa de aer rece într-adevăr dinspre nord-vestul continentului, pentru că observăm toate nuanțele de mov, mov deschis sau mov închis, ne arată valori ale temperaturilor foarte scăzute. Duminică, în vest, am avut temperaturi de numai 1-2 grade Celsius, la nivelul maximelor, mai coborâte cu peste 10 grade, față de ceea ce am avut sâmbătă. Ei bine, situația a fost una semnificativă la nivelul diferențelor foarte mari de temperaturi, din partea de vest a țării comparativ cu sud-est”, a spus Elena Mateescu, director general la ANM.

Pentru săptămâna 12-19 decembrie 2022, directorul ANM a spus că „temperatura va scădea brusc”.

