Vaccin. Dr. Emilian Imbri: Nu am avut niciun simptom. Am fost ușor trist, vă spun sincer

„Nu știu de ce astfel de reacții nu apar și după prima doză. Sincer vă spun, am întrebat, pentru că la vaccinarea pentru gripele noastre obișnuite, așa-zisele gripe sezoniere, cine face o reacție o face imediat după vaccinare. De fapt, pentru gripele respective nu se face un rapel, se face doar un vaccin tetravalent, trivalent și cu asta gata. Reacțiile sunt cam aceleași: dureri musculare, astenie, somnolență, dureri de cap, moleșeală, chiar și febră.

Mi s-a spus că după prima doză de vaccin, se introduce practic acest „manechin”, dacă vreți, această imitație a unei părți din virus în organism și organismul nu reacționează. De exemplu, eu nu am reacționat. Nu că n-am avut niciun simptom, n-am schițat nici măcar acolo, o brumă de anticorp, doi-trei anticorpi, să zic că răspunde organismul. Am intrat ușor în îngrijorare: Domnule, chiar așa de areactiv pot să fiu? Să fiu eu printre cei 5 la sută la care nu are niciun efect acest vaccin? Am fost ușor trist, vă spun sincer.", a spus medicul la Digi24.

Ce a urmat după rapel

"După rapel, a doua zi am simțit și eu un pic de moleșeală, cu dureri musculare. Bravo, zic, uite, organismul meu bătrân totuși schițează ceva. Și, spre disperarea mea, mi-au trecut aceste simptome a doua zi dimineață. Mi-am făcut și eu o testare, să văd, o dozare de anticorpi. Nu vă spun, că mi-e și rușine, în sensul că mă situez pe undeva pe la un nivel 9 - 9,5, față de colegii mei, care au ajuns la 60 - 70 nivelul meu de anticorpi! Sigur că explicația este că sunt organisme care reacționează - cu cât, poate, sunt mai tinere, cu cât sunt mai pregătite, cu cât corpul are o imunitate mai bună, din născare, te naști cu un sistem imunitar mai forțos, mai puternic, și atunci și reacția este mai zgomotoasă.

La noi, printre colegii mei, printre cei care au făcut o reacție, au fost persoane care a trebuit să rămână acasă o zi. Nu durează mai mult de 24 de ore. După 24 de ore le-a trecut. Cu febră 38, cu dureri, chiar s-au speriat, au spus: domnule, uite ce urâtă treabă! Ei, la ei, bineînțeles, nivelul de anticorpi a fost mai mare. Deci, e clar o legătură între modul în care reacționezi și cum se pregătește organismul să te apere pentru viitor.", a mai zis Imbri.

Managerul de la „Victor Babeș” a declarat că, deși ai impresia că rapelul te salvează de coronavirus, nu este așa mereu.

"Eu am colegi aici care s-au pozitivat după prima doză, la două zile, și au făcut boala. E firesc, vaccinul nu te apără de a te îmbolnăvi, deci, aceeași figură: mască și așa mai departe. Am avut și un coleg care a fost așa de liniștit și a zis: gata, acum sunt fericit, am pus armura pe mine, nu mai vine virusul! S-a pozitivat la două zile de la rapel, dacă vă vine să credeți, și stătea și el mirat cum de a fost posibilă treaba asta. Da, este posibil și nu trebuie să ne mire. Paza bună este și vaccinul, dar paza bună este și să te ferești să te îmbolnăvești.”, a precizat Emilian Imbri.